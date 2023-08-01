Польща заявила про небезпеку ШІ-застосунка, що показує "яка ви Барбі"

Міністерство цифровізації Польщі закликає не користуватися платформами, які "перетворюють" користувачів на ляльку Барбі за допомогою штучного інтелекту.
У мережі доступні два таких застосунки: barbieselfie.ai і bairbie.me. Обидва несуть велику загрозу для даних, повідомляють на Facebook-сторінці відомства.
"Остерігайтеся селфі у стилі Барбі! Спочатку була лялька, яка підкорила серця дівчат по всьому світу. Пізніше настав час для касового фільму з Марго Роббі в головній ролі. А потім – "Барбіманія" і повний інтернет фотографій, як людину перетворюють на відому іграшку.
Мінцифри попереджає, що ця, здавалося б, невинна гра насправді є масовим збором даних інтернет-користувачів", – кажуть у польському Мінцифри.
|Виконавці головних ролей у фільмі "Барбі". Фото: Jean_Nelson/Depositphotos
Приймаючи політику конфіденційності сервісу Bairbie.me, користувачі надають доступ до:
- камери смартфона;
- історії оплат;
- історії розташування GPS;
- реєстраційних даних;
- точних технічних даних смартфона;
- даних про залучення користувачів у соціальних мережах;
- інформації про взаємодії з іншими сервісами;
- даних з опитувань.
У Мінцифри Польщі наголошують, що аплікація Bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європарламенту та Ради (ЄС) щодо захисту персональних даних.
Фахівці не можуть передбачити, для чого буде використовуватися ваша інформація.
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