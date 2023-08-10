У КМВА повідомили, скільки навчальних закладів мають укриття

До нового навчального року в Києві готові 1056 держаних навчальних закладів. Вони готові прийняти понад 405,8 тис. дітей та молоді різної вікової категорії.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Загалом укриттями, як стверджують в КМВА, вже забезпечено:

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83% закладів дошкільної освіти;

91% шкіл;

95% закладів професійної та професійно-технічної освіти;

75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Ті заклади, які не мають своїх сховищ, укладають угоди із сусідніми, де є достатньо місця.

Тому у столиці заплановано облаштувати додатково укриття у 437 закладах освіти.

Станом на 1 серпня вже завершили виконувати роботу у 105 укриттях.

У КМВА зазначають, що для декількох шкіл облаштують власні підземні укриття – це будуть пілотні проєкти. Їх мають зробити вже до кінця року.

"Форми та формати навчання будуть обрані за результатами проведених робіт та збільшенням місць в укриттях", – додали в КМВА.

Нагадаємо, у Миколаєві укриттів в школах практично немає. Але діти прагнуть повернутись до офлайн уроків.

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Тому "Українська правда" спільно з міжнародним благодійним фондом savED відкрили збір на укриття для 55 ліцею, щоб діти могли продовжити навчання у безпеці.