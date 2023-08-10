В боях за Україну загинув організатор Мегамаршу у вишиванках Андрій Бабінський

На Запорізькому напрямку 8 серпня загинув бойовий медик Андрій Бабінський. До повномасштабного вторгнення він був громадським діячем та організатором Мегамаршу у вишиванках.
Про втрату повідомив його друг Андрій Савчук.
Він розповів, що Андрій був біохіміком за фахом, але творцем та натхненником в душі.
Бабінський закінчив Національний авіаційний університет у Києві. Брав активну участь у Революції Гідності.
|Андрій Бабінський. Фото з архіву
З 2013 року працював молодшим науковим співробітником Інституту біохімії НАН України. Він досліджував протипухлинну дію вітаміну Е (токоферолу).
У 2019-2020 роках спробував себе у Данії у сфері агробізнесу. Згодом повернувся в Україну та займався приватним підприємництвом.
З початку повномасштабного вторгнення хлопець захищав Україну у складі Сил територіальної оборони. Здобув фах бойового медика. Він воював на Харківщині та під Бахмутом, брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку.
"Андрій був непересічною талановитою особистістю. Надійний друг, завжди дотепний, щирий, кмітливий, легкий на підйом, цілеспрямований. Адже із ходи на кілька людей у 2008 році Мегаграндіозний марш у вишиванках виріс до багатотисячної та знакової міжнародної події.
Андрій дуже любив та розумівся на аудіовізуальному мистецтві, особливо музиці. Дуже гарно співав, грав на музичних інструментах, фотографував на плівку. А ще неперевершено куховарив та був прекрасним оповідачем", – згадує Андрій Савчук.
|Андрій був творчою особистістю
8 серпня його життя обірвалось: він потрапив під артилерійський обстріл касетними боєприпасами ворога.
Прощання з Андрієм відбуватиметься 11 серпня 2023 року у його рідних Сокирянах у Чернівецькій області. Початок церемонії о 9:00.
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