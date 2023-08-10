На Одещині жінку на власному подвір’ї загриз собака

В Одеській області в селі Табаки загинула 39-річна одеситка, яку покусав собака.
Від отриманих травм жінка померла на місці події до приїзду медиків швидкої допомоги, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Як з’ясували правоохоронці, 9 серпня жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак.
Зазначається, що всі тварини були прив’язані, окрім алабая. Коли господиня зайшла у двір, пес кинувся на неї.
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Від укусів тварини жінка померла.
Коли на місце події прибули медики та правоохоронці, собаку довелося знешкодити.
"Аби підступитися до потерпілої, та у зв’язку з існуванням загрози життю та здоров’ю людей, правоохоронці змушені були використати табельну вогнепальну зброю й знешкодити тварину", – додають в поліції.
За фактом загибелі жінки слідчі відкрили кримінальну справу з позначкою "нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство).
У поліції закликали власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.
Раніше у МОЗ пояснили, як вберегтися від сказу, якщо вас вкусила домашня тварина.
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