На Одещині жінку на власному подвір’ї загриз собака

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 серпня 2023

В Одеській області в селі Табаки загинула 39-річна одеситка, яку покусав собака.

Від отриманих травм жінка померла на місці події до приїзду медиків швидкої допомоги, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. 

Як з’ясували правоохоронці, 9 серпня жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. 

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Зазначається, що всі тварини були прив’язані, окрім алабая. Коли господиня зайшла у двір, пес кинувся на неї.

Фото: sliper84/Depositphotos

Від укусів тварини жінка померла. 

Коли на місце події прибули медики та правоохоронці, собаку довелося знешкодити. 

"Аби підступитися до потерпілої, та у зв’язку з існуванням загрози життю та здоров’ю людей, правоохоронці змушені були використати табельну вогнепальну зброю й знешкодити тварину", – додають в поліції. 

За фактом загибелі жінки слідчі відкрили кримінальну справу з позначкою "нещасний випадок" (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство). 

У поліції закликали власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.

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Раніше у МОЗ пояснили, як вберегтися від сказу, якщо вас вкусила домашня тварина.

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