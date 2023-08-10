Рада може дозволити парам розлучатися протягом вагітності чи першого року життя дитини

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт №5492, який дозволяє подружжю розлучатися під час вагітності жінки та протягом першого року життя дитини.

Про це повідомила співавторка законопроєкту, народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

За її словами, стаття закону, яка забороняє розірвати шлюб під час вагітності чи після народження дитини, "примушує бути в стосунках".

Реклама:

"Дуже дивно чути, що примус бути у стосунках – когось від когось захищає. Держава не може примусити кохати. Так само як не може заборонити", – додала депутатка.

Нині відповідно до ч. 2 статті 110 Сімейного кодексу в Україні неможливо розірвати шлюб під час вагітності дружини та першого року після народження дитини.

"Крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки кримінального правопорушення, щодо другого з подружжя або дитини", – йдеться в законі.

Нагадаємо, Рада дозволила вагітним жінкам йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів.

Читайте також: Кабмін дозволив йти у декрет батьку та іншим родичам дитини

Реклама: