Як рідні бійців можуть отримати статус сім'ї загиблого Захисника? Пояснює юрист

Рідні загиблих військовослужбовців, а також віднедавна – добровольців, можуть отримати статус "сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України", пільги та виплати.

Сім’ї загиблих військовослужбовців можуть претендувати на 15 млн гривень, а якщо загинув неоформлений боєць (доброволець) – на понад 2 млн.

Адвокат юридичної компанії MORIS Ростислав Соботник у коментарі "УП. Життя" пояснив, як отримати статус в обох випадках.

Реклама:

"Перелік категорій сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України визначено ст. 10-1 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До цього переліку належать, зокрема, сім’ї загиблих військовослужбовців та загиблих добровольців", – каже адвокат.

Фото: zhitomir-online

До членів сімей загиблих Захисників чи Захисниць України належать:

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти;

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Якщо загинув військовослужбовець

Для отримання статусу члени сім’ї загиблих військовослужбовців подають заяву та документи відповідному органу соціального захисту в районі, місті проживання.

Реклама:

Потрібно надати такі документи:

свідоцтво про смерть (копія) або повідомлення про загибель особи;

довідку про безпосередню участь особи у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України (додаток до постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року);

постанову штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування, яка необхідна для встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв.

Якщо загинув доброволець (неоформлений боєць)

Щоб отримати статус, члени сім’ї загиблих добровольців подають відповідному органу соціального захисту населення такі документи:

свідоцтво про смерть (копія);

довідку про безпосередню участь особи у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України (додаток до постанови КМУ № 740 від 23.09.2015 року).

Для отримання цієї довідки члени сім’ї загиблих добровольців подають Мінветеранів заяву про встановлення факту безпосередньої участі у заходах (додаток до постанови КМУ № 685 від 07.07.2023 року) та відповідні документи.

Йдеться, зокрема, про такі документи:

копію свідоцтва про смерть;

висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання ;

; або копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ (лікарське свідоцтво про смерть та довідка про причини смерті);

довідку про безпосередню участь загиблого в заходах у період воєнного стану;

та інші документи, перелік яких вказаний у постанові КМУ № 685 від 07.07.2023 року.

Якщо довідки про безпосередню участь немає, подають:

свідчення (заяву) командира підрозділу , в зоні відповідальності якого перебувала загибла особа;

, в зоні відповідальності якого перебувала загибла особа; або свідчення (заяви) не менше 2 свідків, які воювали разом з особою, про її безпосередню участь у заходах у період воєнного стану.

Ці заяви повинні бути посвідчені нотаріусом або командиром (начальником) військової частини, в якій свідки проходять військову службу.

У разі відсутності довідки, свідчень та висновку судмедекспертизи або копії первинної медичної облікової документації, подають рішення суду.

У ньому має бути встановлено, що боєць дійсно загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах у період воєнного стану.

Після розгляду документів Міжвідомча комісія ухвалює рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах оборони, а Мінветеранів – видає відповідну довідку, якщо рішення комісії позитивне.

У місячний строк від дати подання документів (членами сім’ї і військовослужбовців, і добровольців) відповідний орган соцзахисту ухвалює рішення про надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.