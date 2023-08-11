Потерпілі від торгівлі людьми мають право на безоплатну правову допомогу: як її отримати

Українці, які постраждали від торгівлі людьми, відтепер мають право на безоплатну допомогу у встановленні статусу, оформленні виплат, представництві в судах тощо.

3 серпня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги", повідомляє Міністерство юстиції.

Зміни розширили перелік категорій людей, які можуть звернутися до системи Безоплатної правової допомоги, а також спростили доступ громадян до безоплатної вторинної правничої допомоги.

Реклама:

"Відтепер особи, які постраждали від торгівлі людьми, мають право звертатися до системи надання безоплатної правничої допомоги з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав.

Наприклад, щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, визначених Законом України "Про протидію торгівлі людьми", – кажуть у відомстві.

Фото: Tinnakorn /Depositphotos

Потерпілі можуть отримувати такі послуги:

здійснення представництва в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складання процесуальних документів.

Важливо розуміти, що таке торгівля людьми, які її форми та ознаки, як убезпечити себе від цього явища, кажуть у Мінʼюсті.

Читайте також: Мінсоцполітики фіксує випадки торгівлі людьми серед українських біженців Реклама:

Що передбачає поняття "торгівля людьми"?

Торгівля людьми – це вербування, перевезення, передача, продаж, використання в порнобізнесі, використання у воєнних конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство та багато інших насильницьких дій щодо людини.

Існують такі форми торгівлі людьми:

примусове жебрацтво – вас змушують жебракувати через погрози, маніпуляції та вимогу відшкодувати боргове зобов’язання;

– вас змушують жебракувати через погрози, маніпуляції та вимогу відшкодувати боргове зобов’язання; трудова експлуатація – вас проти вашої волі, насильницьким шляхом змушують працювати, при цьому роботу не оплачують взагалі або платять менше, ніж обіцяли (також часто відбирають документи і майно, обмежують свободу);

– вас проти вашої волі, насильницьким шляхом змушують працювати, при цьому роботу не оплачують взагалі або платять менше, ніж обіцяли (також часто відбирають документи і майно, обмежують свободу); втягнення у злочинну діяльність – вас під виглядом вигідного працевлаштування, із залякуванням та різними засобами впливу, змушують перевозити наркотики або інші заборонені речі, порушуючи закон – натомість замість оплати вас можуть ув’язнити;

– вас під виглядом вигідного працевлаштування, із залякуванням та різними засобами впливу, змушують перевозити наркотики або інші заборонені речі, порушуючи закон – натомість замість оплати вас можуть ув’язнити; сексуальна експлуатація – вас чи ваших дітей обманом, примусом, погрозами або іншими засобами маніпуляцій змушують до проституції, секс-туризму, ескорт-послуг, зйомок в порнографічних фільмах тощо;

– вас чи ваших дітей обманом, примусом, погрозами або іншими засобами маніпуляцій змушують до проституції, секс-туризму, ескорт-послуг, зйомок в порнографічних фільмах тощо; торгівля органами – це добровільне чи примусове вилучення органів для продажу, яке відбувається під тиском, з погрозами та використанням уразливого стану людини;

– це добровільне чи примусове вилучення органів для продажу, яке відбувається під тиском, з погрозами та використанням уразливого стану людини; залучення в боргову кабалу – вас змушують працювати за низьку оплату, щоб погасити штучно створене непосильне боргове зобов’язання; при цьому ви перебуваєте у повній матеріальній залежності від іншої особи й працюєте, поки не віддасте свій "борг";

– вас змушують працювати за низьку оплату, щоб погасити штучно створене непосильне боргове зобов’язання; при цьому ви перебуваєте у повній матеріальній залежності від іншої особи й працюєте, поки не віддасте свій "борг"; усиновлення чи удочеріння в комерційних цілях – встановлення опіки над дітьми, щоб надалі використовувати їх з метою отримання доходів (для жебракування чи інших цілей);

– встановлення опіки над дітьми, щоб надалі використовувати їх з метою отримання доходів (для жебракування чи інших цілей); використання у збройних конфліктах – вас використовують для виконання бойових завдань, задоволення потреб озброєних груп.

Як отримати безоплатну правничу допомогу?

Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103.

Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

Номер для дзвінків з-за кордону +38 044 363 10 41 (вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку).

Безкоштовні дзвінки – з Telegram.

Якщо вам зручно отримати правову допомогу письмово, напишіть у телеграм-бот за посиланням.

Також ви можете звернутися до найближчого бюро БПД.

"Маєте проблему правового характеру – звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги!" – наголошують у Мінʼюсті.