В Україні понад 60% громадян проти дистанційного навчання – опитування

63% опитаних українців не підтримують дистанційний формат навчання.

Про це свідчать дані опитування "Між якістю та безпечністю: шкільна освіта та вступні випробування в умовах війни", яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Незалежно від того, чи школи оснащені безпечними та обладнаними сховищами, батьки не підтримують дистанційної освіти.

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Найбільше противників у західному регіоні – 70% вважають, що учням та студентам треба повертатись за парти.

Тоді як на півдні люди лояльніше ставляться до онлайн-освіти. Серед опитаних 45% опитаних підтримують дистанційку, а 54% – проти.

За даними опитування, близько 62% шкіл у країні мають безпечні та обладнані укриття.

"У селах частка шкіл, де є укриття, на 14% вища, ніж у великих містах, і становить 63%. У малих містах укриттями обладнані 70% шкіл, тоді як у великих – лише 48%. Частина опікунів – від 4% у малих містах до 13% у великих – взагалі не ознайомлена з наявністю та станом укриття у школі, де навчаються їхні діти/онуки", – йдеться в дослідженні.

У Всеукраїнському опитуванні взяли участь 2021 респондентів віком від 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях. З ними соціологи спілкувались особисто у період з 3 по 17 липня 2023 року.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%.

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