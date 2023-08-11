+1 форма навчання. Уряд пояснив, як вчитимуться школярі з 1 вересня

З 1 вересня школярі будуть навчатися у кількох форматах, залежно від безпекової ситуації на місцях.

Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, очного навчання не буде, повідомляє прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

"З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях", – пише Шмигаль.

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Також уряд запроваджує нову форму навчання у вибраних дистанційних школах в кожній області.

Учні, які перебувають за кордоном, вивчатимуть український компонент шкільної програми. Він займатиме 6-8 годин на тиждень.

Решту предметів діти зможуть опанувати в школах країн, де зараз проживають. Цю частину навчання їм зарахують автоматично, каже Шмигаль.

Новий формат запровадили для того, аби зберегти зв’язок дітей-переселенців з Україною та сприяти поверненню додому.

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За словами Шмигаля, зараз 68% освітніх закладів мають укриття різного типу. Це дозволяє розмістити там 4,7 млн учнів та вчителів.

"Але цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні – 1,5 млрд грн", – каже Шмигаль.

У 2023 році уряд планує облаштувати майже 1,5 тисяч укриттів, але загалом їх треба збудувати 5,4 тисяч.

Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності та енергоефективності, додає премʼєр.

Нагадаємо, "Українська правда" спільно з Міжнародним благодійним фондом savED оголосила збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, щоб повернути на очне навчання 3 тисячі дітей.