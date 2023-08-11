У Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє використання російського шрифту "Іжиця"

У документах Верховної Ради досі використовують шрифт "Іжиця", розроблений російською дизайнеркою.

Народні депутати 11 серпня зареєстрували законопроєкт №9606, який заборонить це.

Тексту законопроєкту на сайті ще немає.

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Співавторами проєкту постанови є депутати Ірина Констанкевич ("За майбутнє"), Микола Княжицький (фракція "Європейська солідарність"), Микита Потураєв ("Слуга народу").

Шрифт використовують для оформлення почесних грамот та інших офіційних документів ВР, зазначила співавторка ініціативи та заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук з партії "Слуга Народу" в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Шрифт "Іжиця" розробила російська дизайнерка Світлана Єрмолаєва 1988 року, і насправді його широко використовують у тих країнах, де поширена кирилиця. Цей шрифт нібито створений на основі давньослов'янського, але зараз він безпосередньо асоціюється з "рускім міром" і має певне смислове навантаження. Тому однозначно необхідно такі шрифти забувати і переходити до використання українських символів", – сказала Кравчук.

Вона додала, що для використання "Іжиця" треба придбати ліцензію, вартістю $25.

Водночас є український шрифт Volja, який вже використовують у відзнаках Головнокомандувача Збройних сил України.

У законопроєкті також пропонують парламенту в оформленні своїх грамот перейти на Volja.

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Шрифт Volja створила Марчела Можина у 2022 році на основі літерації українського графіка Ніла Хасевича (1905-1952). Ним оформляли плакати, журнали, газети для українського визвольного руху середини ХХ століття.

Нагадаємо, шрифт "Іжиця" також використаний для надписів на табличках Офісу президента України та низки будівель на вулиці Банковій.