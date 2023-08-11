"Цього року закінчив другий клас": що відомо про 8-річного хлопчика з Франківщини, якого вбила російська ракета

11 серпня російська ракета влучила у приватний будинок у Коломийському районі Івано-Франківської області. Внаслідок влучання загинув 8-річний Володя.

Про втрату повідомив мер Коломиї Богдан Станіславський.

"Через російську ракету загинув восьмирічний Володя. Під час удару він перебував на подвір’ї і отримав численні осколкові поранення. Дитину намагались врятувати, але, на жаль…", – зазначив він.

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Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, що дитину намагались врятувати.

Фото: Управління освіти Коломийської міської ради

"За лічені хвилини прибула "швидка". Хлопчика шпиталізували до лікарні у критичному стані з важкими травмами. Понад дві години наші медики боролися за його життя, але, на жаль, безуспішно", – пояснила Онищук.

Міський голова розповів, що хлопець народився в селі Ценява, згодом з батьками переїхав до Коломиї. Закінчив садок, а потім пішов навчатись у ліцей №2.

"Цього року закінчив другий клас. Був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною. Це страшна та дуже болюча втрата.

Щирі співчуття сім’ї Володі. Вся громада сумує з вами", – додав Богдан Станіславський.

Через трагічну загибель хлопчика, 12 та 13 серпня у Коломийській громаді оголошено дні жалоби.

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Нагадаємо, що російська ракети цілили по молодих пілотах, які будуть навчатися на F-16. Їхня база розташовувалась поблизу Коломиї.