Росія вбила 485 дітей в Україні – Офіс Генпрокурора

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, в Україні загинули 485 дітей.

Загалом постраждало більш ніж 1490 дітей, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Від 24 лютого 2022 року в Україні загинуло 485 дітей та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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За даними ювенальних прокурорів 387 дітей вважаються зниклими безвісти.

Фото: Офіс Генпрокурора

Зазначається, що цифри не остаточні, адже триває робота з встановленням кількості постраждалих в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих й звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в:

Донецькій області – 464;

Харківській – 283;

Київській – 128;

Херсонській – 105;

Запорізькій – 91;

Миколаївській – 89;

Дніпропетровській – 80;

Чернігівській – 71;

Луганській – 67.

Також 19 505 дітей були депортовані у РФ. З них 13 244 – знайдені, а 371 дитина – повернута додому.

Раніше ми повідомляли, як діти у Києві з криками бігли в укриття під час тривоги.