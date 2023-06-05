Росія вбила 485 дітей в Україні – Офіс Генпрокурора

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, в Україні загинули 485 дітей.
Загалом постраждало більш ніж 1490 дітей, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
Від 24 лютого 2022 року в Україні загинуло 485 дітей та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За даними ювенальних прокурорів 387 дітей вважаються зниклими безвісти.
|Фото: Офіс Генпрокурора
Зазначається, що цифри не остаточні, адже триває робота з встановленням кількості постраждалих в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих й звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в:
- Донецькій області – 464;
- Харківській – 283;
- Київській – 128;
- Херсонській – 105;
- Запорізькій – 91;
- Миколаївській – 89;
- Дніпропетровській – 80;
- Чернігівській – 71;
- Луганській – 67.
Також 19 505 дітей були депортовані у РФ. З них 13 244 – знайдені, а 371 дитина – повернута додому.
Раніше ми повідомляли, як діти у Києві з криками бігли в укриття під час тривоги.
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