Росія вбила 485 дітей в Україні – Офіс Генпрокурора

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, в Україні загинули 485 дітей.

Загалом постраждало більш ніж 1490 дітей, повідомляють в Офісі Генерального прокурора. 

Від 24 лютого 2022 року в Україні загинуло 485 дітей та понад 1005 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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За даними ювенальних прокурорів 387 дітей вважаються зниклими безвісти. 

Фото: Офіс Генпрокурора 

Зазначається, що цифри не остаточні, адже триває робота з встановленням кількості постраждалих в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих й звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в:

  • Донецькій області – 464;
  • Харківській – 283; 
  • Київській – 128; 
  • Херсонській – 105; 
  • Запорізькій – 91;
  • Миколаївській – 89;
  • Дніпропетровській – 80; 
  • Чернігівській – 71; 
  • Луганській – 67.

Також 19 505 дітей були депортовані у РФ. З них 13 244 – знайдені, а 371 дитина – повернута додому. 

Раніше ми повідомляли, як діти у Києві з криками бігли в укриття під час тривоги. 

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