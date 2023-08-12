"Навчатиму молодь": військовий з Херсонщини після протезування ноги повертається на службу

Військовий Андрій Марчук повертається на службу після ампутації та протезування ноги.

Історію бійця, який захищає Україну з 2014 року, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Андрій родом з Херсонської області. У 2014-му в армію пішов відразу з Майдану.

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Початок повномасштабної війни прийшовся на дев’ятий місяць його ротації. 24 лютого 2022 року воїн знаходився у Луганській області.

Військовий Андрій Марчук повертається на службу після ампутації та протезування ноги

"Ми знали, що нас атакуватимуть, тому зібралися та чекали команди. Перший день жорсткий був", – згадує Андрій.

12 лютого 2023 року захисник отримав поранення під Кремінною: наступив на протипіхотну міну.

Андрія евакуювали до Слов’янська, де зафіксували та знеболили ногу, а в Краматорську її ампутували. Ще місяць захисник лікувався у Дніпрі та Рівному, після чого поїхав до Львова на реабілітацію у клініку протезування, реконструкції та реабілітації Superhumans Center.

В Андрія є улюбленець – американський бульдог, якого він називає Тезка

У лікарні військовому зробили протезування, і вже через місяць він збирається повертатися на службу: головним інструктором батальйону.

"Навчатиму молодь", – говорить Андрій.

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Андрій з дитинства хотів мати велосипед, тож один із Львівських велоклубів запросив його до себе. Вже за місяць після виписки Андрій почав кататися на велосипеді. Спочатку займався на велотренажері, а нині вже впевнено їздить вулицями.

Через місяць Андрій збирається повертатися на службу: головним інструктором батальйону

В Андрія є улюбленець – американський бульдог, якого він називає Тезка.

"У мене позивний – Бабай. І коли я поїхав купувати його, бачу, в паспорті собаки написано: "Бабай", – пригадує чоловік.

Тезка пройшов з Андрієм всю реабілітацію в центрі.