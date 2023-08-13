На Одещині пацієнтів психоневрологічного інтернату змушували працювати за цукерки та цигарки

На Одещині в Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті під час перевірки виявили пацієнтку в ізольованому приміщенні. Крім того, підопічних змушували працювати у закладі за "винагороду".

Про це повідомили в Представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області.

Під час перевірки в інтернаті пояснили, що одну пацієнтку через напад агресії, який стався в неї напередодні, помістили в ізольоване приміщення.

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При цьому, моніторингова група зазначає, що це зробили без відповідного спостереження за станом пацієнтки та обліку часу ізоляції.

Фото: Представництву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області

"Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод", – зазначають в Представництві Уповноваженого.

Також під час перевірки виявили:

відсутність укриття в закладі та сигналу оповіщення "повітряна тривога";

недотримання мінімальних норм житлової площі;

частина кімнат, в яких мешкають підопічні, потребують ремонту;

не всі пацієнти забезпечені приліжковими меблями та твердим інвентарем;

харчі зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без первинного пакування;

порушення права осіб з інвалідністю та маломобільних людей на доступність.

Фото: Представництву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області

Деякі підопічні закладу розповіли, що працівники змушують їх виконувати роботу, зокрема мити інших підопічних, санітарно-гігієнічні приміщення та виконувати роботи по господарству.

Вихованці додали, що за виконану роботу їм видають цигарки та цукерки.

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Фото: Представництву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області

"З метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – додали в Уповноваженого.

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