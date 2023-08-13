Різке похолодання ймовірно могло знищити перших людей у Європі

Вчені припускають, що період екстремального похолодження 1,1 млн років тому, ймовірно, сприяв зникненню ранніх людських популяцій у Європі.

Дослідження провели в Університетському коледжі Лондона, пише Heritage Daily.

Вивчаючи палеокліматичні дані, вчені виявили існування раніше невідомих екстремальних льодовикових умов.

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Їх рівень перевищував допустимий для архаїчних людей і позбавив континет людських популяцій.

Фото: Marco Di Lauro/Gettyimages.com

Найдавніші людські останки, які знайшли у Європі, походять з Іберії та надають докази того, що ранні люди мігрували з південно-західної Азії близько 1,4 млн років тому.

Тоді клімат був вологим і теплим. Іноді траплялися похолодання. Раніше вчені вважали, що після приходу людини їй вдалося витримати кліматичні коливання та пристосовуватися до складного клімату 900 тис. років тому.

Водночас профеос Хроніс Цедакіс, старший автор дослідження, говорить, що нове відкриття ставить під сумнів ідею тривалого раннього заселення Європи людьми.

Разом із командою вони вивчали хімічний склад морських мікроорганізмів і досліджували склад пилку в глибоководних осадових відкладеннях з берегів Португалії. Так вони змогли виявити наявність різких змін у кліматі, які спричинили похолодання.

За словами вчених, температура океану біля міста опустилася нижче 6 градусів за Цельсієм. Таким чином напівпустелі поширилися на прилеглій землі.

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"На наш подив, ми виявили, що це похолодання 1,1 мільйона років тому можна порівняти з деякими з найважчих подій останніх льодовикових періодів", – говорить доктор Васілікі Маргарі.

Нік Ештон з Британською музею зазначив, що така зміна температури могла призвети до значного стресу для невеликих груп мисливців-збирачів. Щонайменше, тому що архаїчним людям не вистачало інструментів для адаптації.

Щоб підтвердити гіпотезу та оцінити вплив зміни клмату, вчені провели кліматичне моделювання за допомогою суперкомп’ютера Aleph. Його об’єднали з літописами скам’янілостей і археологічними знахідками.

У результаті отримали надзвичайно жорсткі кліматичні умови. Усе вказало на те, що Іберія та, загалом, південна Європа знелюдніли під час раннього плейстоцену (2,5-0,8 млн. рр. тому).

Крім того, відсутність кам’яних знарядь праці та людських останків протягом наступних 200 тисяч років підвищує ймовірність тривалої перерви в заселенні Європи.

Вчені припускають, що континент колонізували вже більш витривалі люди з еволюційними і поведінковими ознаками близько 900 тис. років тому.

Раніше ми розповідали про виявлений череп у Китаї, який може належати невідомому роду людей.