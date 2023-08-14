На волю випустили пташенят вухатої сови, яких піхотинці врятували від обстрілів. ФОТО

Пташенят вухатої сови, яких врятували бійці морської піхоти, випустили на волю.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Пташок врятували воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти ще в липні. Їх підібрали серед повалених дерев після ракетного обстрілу росіян.

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Тоді тваринки були маленькими та потребували дбайливої допомоги.

Фото: Ігор Беляков/Facebook

"Одному із совенят бійці дали ім'я Стіч на честь свого побратима на позивний Стіч, який героїчно загинув у війні з російськими нелюдями", – каже директор.

До зоопарку їх доставив боєць із позивним "Гагарін".

Фото: Ігор Беляков/Facebook

Тривалий час у Одесі совенят доглядали та готували до самостійного життя. Тепер їх відпустили у дику природу.

Нагадаємо, природоохоронці із Закарпаття запустили цілодобовий стрім з гнізда сови сипухи.