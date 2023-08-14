На волю випустили пташенят вухатої сови, яких піхотинці врятували від обстрілів. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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14 серпня 2023

Пташенят вухатої сови, яких врятували бійці морської піхоти, випустили на волю.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Пташок врятували воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти ще в липні. Їх підібрали серед повалених дерев після ракетного обстрілу росіян.

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Тоді тваринки були маленькими та потребували дбайливої допомоги. 

 Фото: Ігор Беляков/Facebook

"Одному із совенят бійці дали ім'я  Стіч на честь свого побратима на позивний Стіч, який героїчно загинув у війні з російськими нелюдями", – каже директор.

До зоопарку їх доставив боєць із позивним "Гагарін". 

 Фото: Ігор Беляков/Facebook

Тривалий час у Одесі совенят доглядали та готували до самостійного життя. Тепер їх відпустили у дику природу.

Нагадаємо, природоохоронці із Закарпаття запустили цілодобовий стрім з гнізда сови сипухи

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