На волю випустили пташенят вухатої сови, яких піхотинці врятували від обстрілів. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
7293
14 серпня 2023

Пташенят вухатої сови, яких врятували бійці морської піхоти, випустили на волю.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Пташок врятували воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти ще в липні. Їх підібрали серед повалених дерев після ракетного обстрілу росіян.

Реклама:

Тоді тваринки були маленькими та потребували дбайливої допомоги. 

 Фото: Ігор Беляков/Facebook

"Одному із совенят бійці дали ім'я  Стіч на честь свого побратима на позивний Стіч, який героїчно загинув у війні з російськими нелюдями", – каже директор.

До зоопарку їх доставив боєць із позивним "Гагарін". 

 Фото: Ігор Беляков/Facebook

Тривалий час у Одесі совенят доглядали та готували до самостійного життя. Тепер їх відпустили у дику природу.

Нагадаємо, природоохоронці із Закарпаття запустили цілодобовий стрім з гнізда сови сипухи

Читайте також: Сім’я врятованих фреток переїхала у новий вольєр Київського зоопарку. ФОТО

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 9594
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4642
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3510
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат