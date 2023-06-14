Природоохоронці на Закарпатті запустили цілодобовий стрім з гнізда сови сипухи. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 червня 2023

У Берегівському районі на Закарпатті в штучному гнізді сови сипухи встановили камеру спостереження.

Науковці запустили цілодобову трансляцію на YouTube, повідомляють в Українському товаристві охорони птахів Закарпаття.

Скриньку для гніздування встановили ще у 2021 році, а у травні 2023 року там з’явилась рекордна кількість яєць.

"У штучній гніздівлі сипухи, де цього року було 10 яєць, підростають совенята", – пишуть природоохороні. 

 Фото: smzphoto/Depositphoto

Під час цілодобового стріму можна спостерігати, як ростуть малята та як їх годують дорослі птахи.

50 подібних штучних гніздівель встановили в рамках природоохоронного проєкту. Вони є на горищах та під дахами мешканців Берегівського і Мукачівського районів.

За словами працівників товариства охорони птахів, такі скриньки сприяли збільшенню гніздуючих сипух на 17 пар. Оскільки вони там поселились та успішно вивели потомство.

"Новий етап нашої діяльності спрямований на забезпечення сталого покращення умов існування та охорони ключового осередку сови", – пишуть в Українському товаристві охорони птахів Закарпаття.

Для цього природоохоронці залучають місцевих мешканців.

Нагадаємо, на Полтавщині камеру спостереження встановили в лелечому гнізді, де також запустили цілодобову трансляцію.

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