Природоохоронці на Закарпатті запустили цілодобовий стрім з гнізда сови сипухи. ВІДЕО

У Берегівському районі на Закарпатті в штучному гнізді сови сипухи встановили камеру спостереження.
Науковці запустили цілодобову трансляцію на YouTube, повідомляють в Українському товаристві охорони птахів Закарпаття.
Скриньку для гніздування встановили ще у 2021 році, а у травні 2023 року там з’явилась рекордна кількість яєць.
"У штучній гніздівлі сипухи, де цього року було 10 яєць, підростають совенята", – пишуть природоохороні.
|Фото: smzphoto/Depositphoto
Під час цілодобового стріму можна спостерігати, як ростуть малята та як їх годують дорослі птахи.
50 подібних штучних гніздівель встановили в рамках природоохоронного проєкту. Вони є на горищах та під дахами мешканців Берегівського і Мукачівського районів.
За словами працівників товариства охорони птахів, такі скриньки сприяли збільшенню гніздуючих сипух на 17 пар. Оскільки вони там поселились та успішно вивели потомство.
"Новий етап нашої діяльності – спрямований на забезпечення сталого покращення умов існування та охорони ключового осередку сови", – пишуть в Українському товаристві охорони птахів Закарпаття.
Для цього природоохоронці залучають місцевих мешканців.
Нагадаємо, на Полтавщині камеру спостереження встановили в лелечому гнізді, де також запустили цілодобову трансляцію.
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