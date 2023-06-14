Природоохоронці на Закарпатті запустили цілодобовий стрім з гнізда сови сипухи. ВІДЕО

У Берегівському районі на Закарпатті в штучному гнізді сови сипухи встановили камеру спостереження.

Науковці запустили цілодобову трансляцію на YouTube, повідомляють в Українському товаристві охорони птахів Закарпаття.

Скриньку для гніздування встановили ще у 2021 році, а у травні 2023 року там з’явилась рекордна кількість яєць.

Реклама:

"У штучній гніздівлі сипухи, де цього року було 10 яєць, підростають совенята", – пишуть природоохороні.

Під час цілодобового стріму можна спостерігати, як ростуть малята та як їх годують дорослі птахи.

50 подібних штучних гніздівель встановили в рамках природоохоронного проєкту. Вони є на горищах та під дахами мешканців Берегівського і Мукачівського районів.

За словами працівників товариства охорони птахів, такі скриньки сприяли збільшенню гніздуючих сипух на 17 пар. Оскільки вони там поселились та успішно вивели потомство.

"Новий етап нашої діяльності – спрямований на забезпечення сталого покращення умов існування та охорони ключового осередку сови", – пишуть в Українському товаристві охорони птахів Закарпаття.

Для цього природоохоронці залучають місцевих мешканців.

Реклама:

Нагадаємо, на Полтавщині камеру спостереження встановили в лелечому гнізді, де також запустили цілодобову трансляцію.