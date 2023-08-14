Підійшов до справи з гумором: військовий обіцяє подарувати пеньюар та рожеві труси за донати на потреби підрозділу. ФОТО

Військовий Олександр Морозов, щоб зібрати кошти на потреби підрозділу, придумав креативну акцію: він розігрує пеньюар, рожеві ремінь та труси.

Фото у "пеньюарі" Олександр розмістив ще 4 червня 2023 року, коли у волонтерському середовищі виник скандал навколо фрази "А якщо військові собі пеньюари замовлять?" Це питання нібито поставив під час закритої зустрічі міністр фінансів Сергій Марченко, обговорюючи податок на волонтерство. Пізніше міністр це заперечував.

Як розповів "УП. Життя" Олександр Морозов, "пеньюар", який потім виявився нічною сорочкою, йому передала подруга. Фото чоловіка у соцмережі тоді допомогло назбирати для підрозділу близько 180 тис. гривень на машини.

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Тепер військовий обіцяє подарувати цей "пеньюар", підписаний всією ротою, тому, хто надішле найбільший донат.

Фото у "пеньюарі" Олександр розмістив ще 4 червня 2023 року

За другу за розміром пожертву Олександр планує подарувати свій рожевий ремінь, а за третю – рожеві чоловічі труси.

"Хіти цього історичного літа можуть бути в Вашій колекції і потім продатися вашими внуками за грубі гроші", – пише Олександр.

Військовий розповідає, що втомився від однакових та серйозних постів про збір коштів на потреби армії.

"Я, звичайно, розумію, що у нас в якомусь генетичному коді зашите те, що нам треба туга і бентега. Але я не прибічник цього всього. У нас і так складні часи, і треба до людей підходити з посмішкою, гумором. Десь потролити, з чогось поржати", – каже Олександр.

Військовий розповідає, що втомився від однакових та серйозних постів про збір коштів на потреби армії

За словами бійця, армія – дуже "багатозатратна штука, яка постійно вимагає вливання коштів у щось".

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Наразі підрозділу Олександра дуже потрібні ФПВ-дрони, кожен з яких коштує 350-500 доларів. Також необхідний ремонт техніки та оновлення обладнання для снайперів.

"До мене приходять хлопці, і кажуть: Сашко, треба! У мене є ресурс, сторінка у Facebook, яку, на жаль, не можна монетизувати, але можна написати щось цікаве. Можна писати щось сухе, а можна до справи підійти інакше", – каже військовий.

За словами бійця, армія – дуже "багатозатратна штука, яка постійно вимагає вливання коштів у щось"

Щоб взяти участь у розіграші оригінальних призів та допомогти військовим, треба перерахувати кошти "на банку" або прямо на карту військовим: 5375411207605424 (Монобанк).

Імена переможців Олександр обіцяє оприлюднити у себе на сторінці.