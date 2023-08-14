Австралійський блогер випадково зафільмував хвіст завмерлого кита у відкритому морі. ВІДЕО

Австралійський TikTok-блогер зняв на відео горбатого кита, який зробив рідкісну "стійку на голові" у відкритому морі.

Блогер Броді Мосс веслував на каяку, коли хвіст кита раптово з’явився перед ним, пише Science alert.

"Моє серце б’ється так швидко. Мені здається, що це китовий хвіст. Він щойно піднявся і нікуди не дінеться. Я навіть не знаю, що сказати", – каже блогер на відео.

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Веслуючи назад, щоб зберегти дистанцію, Мосс побачив дитинча кита, яке плавало навколо хвоста.

Потім блогер опустив камеру під воду, щоб показати малюка, який поклав голову біля грудей дорослого кита, швидше за все, своєї матері.

Така дивна позиція "хвіст вгору" вразила не лише Мосса та його шанувальників у TikTok.

Вчені намагаються розгадати, що означає така поза, протягом десятиліть. Оскільки хвіст кита нагадує вітрило, коли він стирчить з океану, таку поведінку тварини іноді називають "вітрильним хвостом". Демонструють "вітрильний хвіст" горбаті, сірі, гренландські та гладкі кити.

Мосс не сказав, де він зняв свої кадри, але він є членом команди YBS Youngbloods, яка створює океанський медіаконтент на узбережжі Західної Австралії між Ексмутом і Брумом.

Підприємство зі спостереження за китами в Західній Австралії також зняло на камеру одну з цих особливих подій у 2019 та 2020 роках.

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Утім, Австралія – не єдиний регіон світу, де горбаті демонструють таку поведінку.

Біля узбережжя Бразилії дослідники між 1989 і 2000 роками іноді бачили "трюк з хвостом", який тривав від кількох секунд до 12 хвилин.

Поведінка спостерігалася в одиноких китів, матерів і один раз у вагітної самки. Коли кити-матері демонстрували таку поведінку, їхні дитинчата зазвичай плавали навколо них, як це спостерігав Мосс в Австралії.

Одна самка була "спіймана" біля узбережжя Бразилії на грудному вигодовуванні дитинча з піднятим хвостом. Однак годування може відбуватися і в інших позах, тому це не повністю пояснює поведінку.

У 2016 році дрон помітив хвіст горбатого кита, який тримався над поверхнею понад 10 хвилин. Дослідник китів сказав тоді, що така поведінка могла бути пов’язана з відпочинком.

Подібно до того, як горбаті кити можуть спати вертикально у товщі води, самка могла перевернутися вниз головою, щоб відпочити і стежити за своїм дитинчам.

Виставляння хвоста також може бути трюком для охолодження.

Теоретично теплокровний кит може регулювати свою температуру, висуваючи зад на поверхню.

Мосс сподівається, що його останні кадри допоможуть вченим краще зрозуміти поведінку китів.