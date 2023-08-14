Науковці поблизу Антарктиди знайшли істоту з 20 "руками". ФОТО

Науковці, яка досліджували океан поблизу Антарктиди, виявили новий вид тварин.
Вони назвали його полуничною антарктичною морською лілією, попри страхітливі 20 кінцівок, пише Business Insider із посиланням на статтю в науковому журналі Invertebrate Systematics.
Офіційна назва цієї безхребетної тварини – Promachocrinus fragarius. Вона належить до класу Crinoidea, до якого входять морські зірки, морські їжаки, піщані долари та морські огірки, і є різновидом морської лілії.
Учені знайшли її на глибині від 65 до 1170 метрів.
|Фото надано Грегом В. Раузом
На вид ця істота більше схожа на прибульця через відростки, які можуть сягати 20 см у довжину.
Вчені зазначають, що по тілу морської тварини ще можна побачити круглі горбки. Вони знаходяться там, де мали б бути цирі – менші нитки, схожі на щупальця, що стирчать із основи.
|Цирі зблизька
Цікаво, що у цієї істоти "руки" розгорнуті вгору, а цирі – спрямовані вниз. Крім того, вони мають крихітні кігтики на кінці, які використовують для утримання на морському дні.
Завдяки цьому відкриттю дослідники могли додати 8 видів до категорії антарктичних морських лілій, частину із них відкрили раніше, але не вважали окремим видом.
|Полунична антарктична морська лілія
В середньому вчені з Інституту океанографії визначають від 10 до 15 видів на рік.
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