На фронті загинув сумчанин Дмитро Буйвал, відомий як "жива скульптура"

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 серпня 2023

На Харківському напрямку загинув мешканець Сумщини Дмитро Буйвал. Його знали як "живу скульптуру" та міма, виконавця вогняно-піротехнічних шоу. Митець популяризував ці види мистецтва в Україні та виступав за кордоном. 

Про втрату повідомила його дівчина Наталія Новак.

"Не можу в це повірити, але найкраща, найдобріша, найсвітліша Людина у Всесвіті, мій коханий Дмитро Буйвал на щиті... Здобув вічне життя 11.08.2023 у бою під Куп'янськом", – написала вона.

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Дмитро родом із Старого села у Сумській області. Хлопець був засновником громадської організації "Голос вулиць" та творчої майстерні. Він організував фестиваль вуличного мистецтва "Харитоненко Fest". 

 Фото з архіву Дмитра

Він також мав авторську технологію виготовлення костюма.

 Авторський костюм з ґудзиків

У інтерв'ю Суспільному Дмитро розповідав, що хотів потрапити на фронт з початку вторгнення – з 2014-го. Але його друг та побратим відмовляв його: мовляв, тримай свій фронт. 

 Дмитро був творчою людиною

Але через повномасштабне вторгнення це прагнення Дмитра стало реальністю. Він підписав документи про службу у червні 2022 року. Казав, що робить майже те саме, що й у цивільному житті. Єдине, чого не вистачає – дитячих посмішок.

 Дмитро на фронті

Його життя обірвалось на 32-му році життя.

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