Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем з 1880-го – NASA

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 серпня 2023

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень NASA.

Про це повідомили вчені Інституту космічних досліджень імені Годдарда (GISS) в Нью-Йорку, повідомляють на сайті NASA.

Загалом липень 2023 року був на 0,24 градуси С теплішим, ніж будь-який інший липень, а також на 1,18 C теплішим, ніж середній липень між 1951 і 1980 роками. 

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"Дані NASA підтверджують те, що буквально відчули мільярди людей по всьому світу: температура в липні 2023 року зробила його найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

У кожному куточку країни американці на власному досвіді відчувають наслідки кліматичної кризи, що підкреслює нагальність кліматичного порядку денного", – сказав глава NASA Білл Нельсон. 

 Фото: lucidwaters/Depositphotos

Особливо спекотно було в деяких країнах Південної та Північної Америки, Північної Африки та Антарктичного півострова – там температура зросла майже на 4°C від середньої.

Загалом екстремальна спека цього літа спричинила багато захворювань і смертей. 

Рекордний липень продовжує довгострокову тенденцію глобального потепління, спричиненого насамперед викидами парникових газів. 

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За даними NASA, п'ять найспекотніших липнів з 1880 року припали на останні п'ять років.

"Зміна клімату впливає на людей та екосистеми по всьому світу, і ми очікуємо, що багато з цих впливів будуть посилюватися з подальшим потеплінням. Наше агентство спостерігає за змінами клімату, їхніми наслідками та рушійними силами, такими як парникові гази, і ми прагнемо надавати цю інформацію, щоб допомогти людям планувати майбутнє", – сказала Кетрін Келвін, старша радниця з питань клімату в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні. 

Нагадаємо, з 3 по 10 липня світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. 

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