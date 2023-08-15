У Києві засудили іноземця, який вбив жінку та підпалив житло з її тілом

У Києві засудили до 15 років в’язниці іноземця, який вбив жінку та підпалив квартиру, аби приховати злочин.

На тілі жінки виявили ознаки насильницької смерті, повідомляють в Київській міській прокуратурі.

Трагедія трапилася 20 червня 2020 року. Тоді під час гасіння пожежі на вулиці Михайлівській у квартирі рятувальники виявили тіло жінки.

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"Під час роботи рятувальників чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину та врешті вистрибнув з балкона", – повідомляють в прокуратурі.

Фото: Київська міська прокуратура

За підозрою у вчиненні вбивства правоохоронці затримали 41-річного громадянина Німеччина, який орендував квартиру, де сталася пожежа.

У суді чоловік не визнав своєї провини.

"Докази сторони обвинувачення беззаперечно переконали суд у винуватості останнього", – додають в прокуратурі.

За фактом умисного вбивства жінки та вчинення підпалу з метою приховати злочин (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України) чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

Наразі іноземець перебуває у слідчому ізоляторі.

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Фото: Київська міська прокуратура

У коментарі "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що іноземець орендував квартиру незадовго до вбивства.

За даними слідства, він був знайомий із потерпілою.

"Ймовірно, між ними виник конфлікт, під час якого жінка отримала смертельні тілесні ушкодження.

За висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілої сталася внаслідок механічної асфіксії (удушення). Після цього її вдарили тупим предметом по голові", – каже Надія Максимець.

За її словами, аби приховати сліди злочину чоловік переніс тіло жінки в іншу кімнату, поклав на ліжко та підпалив на ньому постіль.

Експертиза визнала чоловіка осудним.

"Раніше на території України до кримінальної відповідальності він не притягувався. Офіційно не працевлаштований, без зареєстрованого місця проживання на території України, без визначеного місця проживання в м. Києві та Київській області", – додала речниця.

Раніше ми повідомляли, що мешканця Івано-Франківщини підозрюють у вбивстві 9-річної племінниці, яку він зґвалтував, а потім задушив.