Зґвалтував та задушив: мешканця Івано-Франківщини підозрюють у вбивстві 9-річної племінниці

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 червня 2023

18 червня в правоохоронні органи Івано-Франківської області звернувся  40-річний мешканець селища Кути і повідомив, що зникла його 9-річна донька.

Дівчинку того ж дня знайшли зґвалтованою та вбитою, повідомляють у поліції Прикарпаття.

За словами батька, дитина вийшла з дому близько 15:00 години. Вирушила до сестри, але так і не дійшла до місця призначення. Мобільний телефон дитини був поза зоною досяжності.

Правоохоронці відразу почали шукати дівчинку,  залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції.

 Вбита 9-річна дівчинка. Фото: поліція Івано-Франківської області

Тіло дитини з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли близько 21:30 того ж дня в хащах на території селища Кути. Поряд лежав одяг дівчинки. 

Завдяки записам із камер відеоспостереження поліція встановила причетну до злочину особу. Чоловіка затримали в селищі Кути вже за декілька годин.

 Місце злочину. Фото: поліція Івано-Франківської області

Ним виявився раніше судимий 34-річний двоюрідний брат батька вбитої дівчинки. Чоловік вже мав проблеми з законом. Його притягали до кримінальної відповідальності за злочини проти статевої недоторканості та привласнені майна.

 Місце вбивства зафіксоване камерами відеоспостереження. Фото: поліція Івано-Франківської області

Слідчі з’ясували, що чоловік 18 червня приїхав у гості до брата  батька дитини.

Невдовзі дівчинка пішла до сестри, а гість вирушив за нею. Він запропонував неповнолітній скоротити дорогу і у такий спосіб заманив дитину в хащі. 

 Дитина з потенційним вбивцею. Фото: поліція Івано-Франківської області

"Там він зґвалтував і задушив її", – пишуть правоохоронці Прикарпаття.

Як повідомили "УП.Життя" в пресслужбі Івано-Франківської області, сім’я вбитої дівчинки "вважається благополучною" – на обліку в соцслужбі чи інших інстанціях не перебувала. 

Батьки дівчинки розлучені, утім належним доглядом та вихованням доньки займалися.

 Підозрюваний у злочині 34-річний родич вбитої дівчинки. Фото: поліція Івано-Франківської області

Також у пресслужбі зазначили, що підозрюваний звільнився з місця позбавлення волі приблизно рік тому.

"Це не була крадіжка, оскільки ні дорогих прикрас, ні грошей в дитини з собою не було", – додали в поліції.

Підозрюваний у скоєному злочині зізнався. 

Йому збираються оголосити підозру у вчиненні злочину (п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням неповнолітньої), повідомляють в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

 Речі дівчинки на місці вбивства. Фото: поліція Івано-Франківської області

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. 

20 червня Івано-Франківський міський суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 39-річного мешканця Броварського району на Київщині, який систематично ґвалтував 13-річну доньку.

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