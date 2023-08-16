Чверть людства у 25 країнах відчуває екстремальну нестачу води – вчені

25 країн світу, в яких проживає чверть людства, щороку стикаються з надзвичайно високим водним стресом і використовують майже всі свої запаси води (80%).

Також 50% населення світу (близько 4 мільярдів людей) живуть в умовах критичної нестачі води щонайменше один місяць на рік. До 2050 року ця цифра може наблизитися до 60%.

Відповідне дослідження, карту водних ризиків Aqueduct, опублікував Інститут світових ресурсів (WRI).

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"Такий рівень водного стресу ставить під загрозу життя людей, їхні робочі місця, продовольчу та енергетичну безпеку.

Вода відіграє ключову роль у вирощуванні сільськогосподарських культур і розведенні худоби, виробництві електроенергії, підтримці здоров'я людей, розбудові справедливого суспільства та досягненні кліматичних цілей у світі", – йдеться у WRI’s Aqueduct Water Risk Atlas.

Фото: VadimVasenin

Серед 25 країн, що зазнають екстремального водного стресу, опинились зокрема Саудівська Аравія, Чилі, Сан-Марино, Бельгія, Греція тощо.

А до п'ятірки країн, які відчувають найбільший дефіцит води, потрапили Бахрейн, Кіпр, Кувейт, Ліван і Оман.

Загалом найбільш вододефіцитними регіонами є Близький Схід і Північна Африка (де 83% населення зазнають екстремально високого водного стресу) та Південна Азія (де води не вистачає 74% людей).

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Дослідники кажуть, що попит на воду зростає в усьому світі, а з 1960 року він збільшився більш ніж удвічі.

Хоч у Європі та США попит на воду стабілізувався, в Африці він стрімко зростає. За прогнозами вчених, до 2050 року попит на воду в усьому світі зросте на 20-25%.

Вчені пояснюють, що посилення водного стресу загрожує економічному зростанню країн. Це також впливає на виробництво продуктів харчування.

Згідно з дослідженням, 60% зрошуваного сільського господарства у світі стикається з надзвичайно сильним водним стресом, особливо цукрова тростина, пшениця, рис і кукурудза.

До 2050 року людям потрібно буде виробляти на 56% більше калорій, ніж у 2010 році, щоб прогодувати 10 мільярдів жителів планети.