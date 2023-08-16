В Ірані ув’язнили режисера і продюсера, бо їхній фільм показали в Каннах

Іранського режисера Саїда Рустаї посадили за ґрати на 6 місяців за "несанкціонований" показ його фільму на Каннському кінофестивалі 2022 року.

Також силовики ув’язнили продюсера Джавада Норузбегі, повідомляє The Guardian та Iran International.

Обидва митці працювали над фільмом "Брати Лейли" і отримали терміни за "пропаганду опозиції проти ісламської системи".

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"Брати Лейли" – це складна історія про сім'ю, яка бореться з економічними труднощами в Тегерані.

Фільм був заборонений в Ірані з моменту його виходу на екрани минулого року. При цьому стрічка змагалася за "Золоту пальмову гілку" на минулорічному Каннському фестивалі та отримала нагороду Міжнародної федерації кінокритиків.

Влада Ірану заявила, що кіномитці порушили правила, коли представили фільм на міжнародних кінофестивалях без дозволу, а режисер відмовився "виправити" його на вимогу Міністерства культури.

Творцям фільму призначили пів року ув'язнення, але потім присудили інше покарання.

Саїд і Джавад відсидять у тюрмі 9 днів, а решту терміну замінять на 5 років умовно.

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У цей період засуджені митці будуть змушені пройти "курс навчання кінематографії" – спеціалізовану програму в університеті державного телебачення у релігійному місті Кум.

Програма буде зосереджена на "створенні фільмів із дотриманням національних та етичних інтересів".

Також режисер і продюсер зобов'язані утримуватися від минулої діяльності та спілкування з іншими професіоналами в галузі кіно.

Нагадаємо, 34-річний Рустаї здобув міжнародну популярність у 2019 році, після виходу фільму "Закон Тегерана" (також відомий як "Просто 6,5") – безкомпромісного погляду на проблему наркотиків в Ірані та ігнор з боку поліції.

Раніше іранську журналістку судили за публікації про смерть затриманої "поліцією моралі" Махси Аміні.