"Ворожнеча проти Бога": суд в Ірані виніс перший смертний вирок учаснику протестів

В Ірані уже восьмий тиждень тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" через нібито неправильне носіння хіджабу.

У неділю, 13 листопада, Іранський суд виніс перший смертний вирок одному із учасників громадських заворушень, повідомляє BBC News з посиланням на державні ЗМІ Ірану.

Рішення щодо смертної кари одному із заарештованих під час протестів ухвалив Революційний суд – особу, ім'я якої не називають, визнали винною у підпалі урядового об'єкта та "ворожнечі проти Бога".

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На лаві підсудних опинилися й інші учасники протестів. Зокрема, п'ятьом особам присудили від 5 до 10 років в'язниці за звинуваченнями в посяганні на національну безпеку і громадський порядок.

Фото: France24

Крім того, правозахисники, коментуючи останні судові рішення через протести, припускають, що влада може планувати "поспішні страти". Норвезька організація "Іранські права людини", посилаючись на офіційні звіти, повідомила, що наразі мінімум 20 особам пред'явлені звинувачення, які караються смертною карою.

Директор організації Махмуд Амірі-Могаддам закликав міжнародне співтовариство вжити термінових заходів і "рішуче попередити Ісламську Республіку про наслідки страти протестувальників".

Нагадаємо, іранські правоохоронці заарештувала 22-річну Махса Аміні 13 вересня у Тегерані через нібито неправильне носіння хіджабу. За три дні стало відомо, що дівчина померла. Ця звістка за кілька днів сколихнула практично всю країну. Водночас правоохоронці намагалися приховати причину смерті Аміні.

За даними BBC News, демонстрації поширилися на 140 міст і містечок, перетворившись на найбільш значний виклик Ісламській Республіці за останнє десятиріччя.

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Як повідомляє Іранська правозахисна організація, щонайменше 326 протестувальників, зокрема 43 дитини і 25 жінок, були вбиті під час жорстокого розгону протестувальників силами безпеки.

Водночас, за даними інформагентства правозахисників (HRANA), 339 учасників протестів загинули, ще 15 300 – були затримані.