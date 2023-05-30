В Ірані судять журналістку за публікації про смерть затриманої “поліцією моралі” Махси Аміні

Анастасія Несенюк
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30 травня 2023

В Ірані відбувся суд над журналісткою Елае Мохаммаді, яка однією з перших написала про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" через нібито неправильне носіння хіджабу, пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство ILNA.

Прокоментувавши судове засідання, адвокат журналістки сказав: "Суд над Елае Мохаммаді пройшов добре. Дату наступного засідання оголосить суд". 

Елае Мохаммаді та ще одну журналістку Нілуфар Хамеді звинувачують буцімто у державній зраді й роботі на спецслужби США. Згідно з іранськими законами, за це жінкам може загрожувати страта.

У спільній заяві спецслужб Ірану Мохаммаді та Хамеді назвали "агентками ЦРУ".

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Хамеді сфотографувала батьків Аміні, які обіймаються в лікарні Тегерана, де їхня дочка лежала в комі. Суд над журналісткою розпочнеться 30 травня.

Смерть Махси Аміні під час ув'язнення спричинила хвилю масових протестів по всьому Ірану. 

Наразі Мохаммаді та Хамеді утримують в іранській в’язниці Евін. Видання зазначає, що Ісламська Республіка неодноразово проігнорувала заклики правозахисників забезпечити відкритий суд. 

Нагадаємо, в Ірані у громадських місцях встановлять камери, щоб шукати жінок без хіджабів. 

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