У парку КПІ вирізали частину дерев: в закладі кажуть про початок реконструкції

У соціальних мережах кияни обурилися вирубкою дерев на території парку Київського політехнічного інституту.

На фото з парку, які опублікував киянин Кирило Виноградов, видно галявину з пеньками.

Мешканців столиці стривожила систематична вирубка дерев у місті, деякі користувачі також почали підозрювати керівництво закладу та комунальне об’єднання Київзеленбуд в розтраті державних коштів.

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Водночас у господарському відділі Київського політехнічного інституту в коментарі "УП. Життя" розповіли, що на території парку розпочалася реконструкція.

Усі фото: Кирило Виноградов

Впродовж двох років там мають знести 245 сухостійних та хворих дерев.

Переважно це ясени, яким 60-90 років, пояснив начальник господарського відділу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського" Олександр Ткаченко.

За його словами, на території майже 15 гектарів парку росте близько дев’яти тисяч дерев. З них, 245 дерев сухостійні.

Нині пні понижають, пізніше їх почнуть викорчовувати та засипати чорноземом

"Їх потрібно зносити, це треба робити, адже чимало людей щодня гуляють по парку, це небезпечно, хоч вони й не в аварійному стані", – розповів Олександр Ткаченко.

Він додав, що на території вже почали висаджувати нові дерева.

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"Нині ми понижаємо пні, далі їх будуть викорчовувати та засипати чорноземом. Також на території вже почали висаджувати нові дерева – липи, клени й акації", – додав Ткаченко.

Впродовж 2-х років мають знести 245 сухостійних дерев

Начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської держадміністрації Олександр Возний зазначив, що ділянка землі перебуває у постійному користуванні КПІ й не обслуговується містом.

"За нашою інформацією, підставою для видалення частини дерев у парку КПІ міг стати їх аварійний стан. У 2021 році до, на той момент, Управління екології надійшов запит на проведення відповідного обстеження.

Комісія, до складу якої входили представники балансоутримувача, Київзеленбуду, Управління екології та екоінспекції, зафіксувала 245 сухостійних дерев", – написав Возний.