У парку КПІ вирізали частину дерев: в закладі кажуть про початок реконструкції

У соціальних мережах кияни обурилися вирубкою дерев на території парку Київського політехнічного інституту.
На фото з парку, які опублікував киянин Кирило Виноградов, видно галявину з пеньками.
Мешканців столиці стривожила систематична вирубка дерев у місті, деякі користувачі також почали підозрювати керівництво закладу та комунальне об’єднання Київзеленбуд в розтраті державних коштів.
Водночас у господарському відділі Київського політехнічного інституту в коментарі "УП. Життя" розповіли, що на території парку розпочалася реконструкція.
|Усі фото: Кирило Виноградов
Впродовж двох років там мають знести 245 сухостійних та хворих дерев.
Переважно це ясени, яким 60-90 років, пояснив начальник господарського відділу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського" Олександр Ткаченко.
За його словами, на території майже 15 гектарів парку росте близько дев’яти тисяч дерев. З них, 245 дерев сухостійні.
|Нині пні понижають, пізніше їх почнуть викорчовувати та засипати чорноземом
"Їх потрібно зносити, це треба робити, адже чимало людей щодня гуляють по парку, це небезпечно, хоч вони й не в аварійному стані", – розповів Олександр Ткаченко.
Він додав, що на території вже почали висаджувати нові дерева.
"Нині ми понижаємо пні, далі їх будуть викорчовувати та засипати чорноземом. Також на території вже почали висаджувати нові дерева – липи, клени й акації", – додав Ткаченко.
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|Впродовж 2-х років мають знести 245 сухостійних дерев
Начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської держадміністрації Олександр Возний зазначив, що ділянка землі перебуває у постійному користуванні КПІ й не обслуговується містом.
"За нашою інформацією, підставою для видалення частини дерев у парку КПІ міг стати їх аварійний стан. У 2021 році до, на той момент, Управління екології надійшов запит на проведення відповідного обстеження.
Комісія, до складу якої входили представники балансоутримувача, Київзеленбуду, Управління екології та екоінспекції, зафіксувала 245 сухостійних дерев", – написав Возний.
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