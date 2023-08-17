Омбудсмен закликав посилити контроль за дотримання закону про мову в закладах передвищої та вищої освіти

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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17 серпня 2023

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав Міністерство освіти і науки України посилити контроль за дотриманням мовного законодавства в закладах фахової передвищої та вищої освіти.

Порушення цього закону негативно впливає на сферу освіти, написав Тарас Кремінь на сторінці у Facebook.

За його словами, незалежно від форми власності закладу проблема в тому, що керівники приділяють недостатньо уваги українській як мові освітнього процесу. 

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"Порушення мовного законодавства в українських коледжах та університетах негативно впливає на імідж сфери освіти і науки в цілому", – заявив омбудсмен.

Фото: kasto/Depositphotos

Він додав, що у 2023 році проведено 11 заходів держконтролю щодо закладів вищої освіти, в яких виявили порушення закону про мову. 

Через це було на 14 науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти були складені протоколи про адміністративні правопорушення.

Раніше ми розповідали як, на що і куди скаржитися мовному омбудсмену. 

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