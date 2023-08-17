Протимінні сітки на пляжах Одеси заплуталися та не діють – еколог. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 серпня 2023

На одеських пляжах, які відкрити для відпочивальників, встановили протимінні сітки.

Однак вони заплутались і тому не працюють, повідомив голова організації "Зелений лист" еколог Владислав Балінський.

"Попірнав на інклюзивному пляжі (Caleton) і зафіксував, що ці самі сітки не працюють. Вони заплуталися на більшій протяжності пляжу", – каже Балінський.

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Він також закликав представників влади полагодити загородження, аби повернути безпеку для відпочивальників. 

Нагадаємо, в Одесі 12 серпня відкрили кілька пляжів. Зі слів мера міста, їх обладнали протимінними сітками та гучномовцями. 

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