До Одеської затоки повернулись червонокнижні мармурові краби та морські коники – голова ОДА

Стан морської води в акваторії Одеської затоки після надзвичайної ситуації, що виникла через теракт Росії на Каховській ГЕС, стабілізувався.

До Одеської затоки вже повернулися червонокнижні мармурові краби та морські коники, повідомляє голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Відповідні дані надали у Департаменті екології та охорони здоров’я Одеської обласної військової адміністрації.

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За даними вимірювань проб можна зробити висновки, що стан морської води значно покращився, солоність та інші показники досягли нормованих сезонних значень.

"Інтенсивність природних процесів самоочищення, які зараз відбуваються в морській екосистемі – не мають аналогів у відомих локальних технологіях покращення якості водного середовища.

Тому у даному випадку сприятливі кліматичні і гідрологічні умови, прискорюють природні процеси біологічного та гідролого-гідрохімічного очищення", – йдеться у повідомленні.

Фото ІЛЮСТРАТИВНЕ: Червона книга України

За інформацією вчених із Інституту морської біології, кількість біологічної речовини, тобто залишків очерету, що затопили узбережжя після вибуху ГЕС, значно скоротилася.

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"Сьогодні ця кількість мінімальна. На дні залишаються окремі гілки та рослинні залишки, але це вже зовсім не та картина, що була раніше", – пише Кіпер.

Епідеміологічна ситуація з інфекційної захворюваності в Одеській області також контрольована.

Кількість хворих на кишкові інфекції нижча за сезонну захворюваність.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило велике затоплення.

Внаслідок катастрофи затопило кілька десятків населених пунктів, загинуло щонайменше 17 людей, постраждала екосистема, померли майже всі тварини у зоопарку "Казкова Діброва".

Також на узбережжя Чорного моря виносило сміття та побутову техніку, прибивало загиблих і вцілілих тварин, зокрема водяних вужів.