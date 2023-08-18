10 тисяч молодят подали заяви на шлюб у "Дії" 

В Україні понад 10 тисяч закоханих пар подали заяви на одруження через портал "Дія".
Це можна зробити з будь-якого куточка світу: заповнити заяву та вибрати деталі, оплатити карткою і вдвох засвідчити заяву "Дія. Підписом".
Протягом дня молодята отримають результат, повідомляють у соцмережах "Дії".
"Лишилося прийти в призначений день – і ви чоловік і дружина. Проводьте час на побаченнях, а не в держустановах", – кажуть розробники.
Послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.
|Фото: MNStudio/Depositphotos
Нагадаємо, у лютому цього року "Дія" зробила доступною послугу подачі заяви про шлюб онлайн.
У "Дії" можна обрати місце, час, формат та зал, де плануєте провести церемонію.
Також у "Дії" можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло.
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