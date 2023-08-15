Менше шлюбів, більше розлучень. Скільки пар одружились на другий рік великої війни?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 серпня 2023

Протягом першого півріччя 2023 року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17%, порівняно з показниками минулого року. 

Натомість розлучень побільшало на третину, повідомляє база даних "Опендатабот". 

Найчастіше розривають шлюб у Києві, а стабільне зменшення розлучень рік до року фіксують у Чернівецькій області.

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Загалом за півроку 2023 в Україні було зареєстровано 86 028 шлюбів. Це на 17% менше до відповідного періоду торік, коли було зафіксовано 103 903 нових родин. 

 Фото: Elnur_/Depositphotos

Українці одружуються на рівні показників першого півріччя 2021 року – тоді в країні зареєстрували 85 960 шлюбів.

Нагадаємо, у 2022 році шлюб вирішили розірвали 17 893 пари, у 2021 році зареєстрували 29 587 розлучень.

Цьогоріч в Україні дозволили подавати заяву на одруження через "Дію". В перший тиждень українці подали понад тисячу заяв, зокрема 19 від гомосексуальних пар.

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