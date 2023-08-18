Не "спокусниці": в Індії суддям заборонили вживати сексистську лексику щодо жінок

Верховний суд Індії випустив посібник для суддів проти використання архаїчних термінів щодо жінок.
Зокрема, їх закликали уникати таких слів, як "спокусниця", "вамп", "стара діва" і "блудниця", повідомляє The Guardian.
Голова Верховного суду Дхананджая Єшвант Чандрачуд пояснив, що шкідливі висловлювання та стереотипи щодо жінок можуть призвести до "спотворення права".
В індійських судах дружину досі часто називають "цнотливою" або "жіночною", а сексуальні домагання – "залицяннями".
Верховний суддя каже, що "Посібник з боротьби про гендерних стереотипів" спрямований на те, щоб "юридичні судження і тексти були вільні від шкідливих уявлень про жінок".
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Дискримінаційна лексика в судах може призвести до необ'єктивного та упередженого застосування закону, увічнити дискримінацію та ізоляцію, йдеться у посібнику.
Також головний суддя згадав явище, яке досі відбувається в судах – коли обвинуваченого ґвалтівника запитують, чи готовий він одружитися з жертвою, аби заміжжя "зменшило її ганьбу" і "додало їй респектабельності".
"Шлюб не є засобом захисту від зґвалтування", – написав Дхананджая Чандрачуд.
Архаїчні уявлення, про які пише головний суддя, глибоко вкорінені в індійському суспільстві.
Нещодавно, у 2020 році, суддя Верховного суду штату Карнатака постановив, що жінці "не личить засинати після зґвалтування".
А у 2018 році суддя Верховного суду штату Керала назвав 24-річну жінку, яка всупереч батькам вийшла заміж за мусульманина, "слабкою і вразливою людиною, яку можна експлуатувати у різний спосіб".
Суддя виніс рішення на користь її батьків, які хотіли повернути дочку під свою опіку і контроль.
Нагадаємо, раніше жителя Індії, обвинуваченого в домаганнях, зобов'язали безоплатно прати й прасувати речі для всіх жінок його рідного села.
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