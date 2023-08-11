У Непалі померла дівчинка, яку вигнали в "хатину на час менструації"

У Непалі померла дівчинка, яку змусили залишитися в "хатині на час менструації", куди за народним звичаєм виганяють дівчат.

16-річна Аніта Чанд із західного району Байтаді, що межує з Індією, померла 9 серпня від укусу змії. Плазун атакував її, коли вона спала в хатині, повідомляє The Guardian.

Попри всі зусилля, спрямовані на викорінення звичаю вигнання дівчат і жінок під час менструації, Непал зробив кілька кроків назад через пандемію COVID-19, кажуть правозахисники.

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Йдеться про незаконну практику під назвою "чхаупаді", коли жінок під час менструації змушують жити в хатинах за межами їхніх домівок.

Це вже не перший випадок, коли дівчина гине у такій печері – до цього смерть від "чхаупаді" зафіксували у 2019 році.

Фото ілюстративне: Nadine Swart/GettyImages

Традиція існує через багатовікове переконання, що жінки та дівчата є "нечистими" та "недоторканними" під час менструації. Їм не дозволяється займатися певною діяльністю, а в деяких випадках їх виганяють у "хатини для менструацій" навіть попри те, що у 2005 році "чхаупаді" була заборонена.

Ця практика глибоко вкорінена в західному Непалі, хоч і карається ув'язненням до трьох місяців і штрафом у розмірі 3 тисяч непальських рупій (22 долари США).

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Поліція району Байтаді заявила, що розслідує смерть Аніти Чанд. А сім'я дівчинки заперечує, що у неї були місячні, коли вона померла.

"Ми працюємо над тим, щоб покласти край цій практиці, але нам ще багато чого треба зробити", – сказала віце-голова сільського муніципалітету Панчешвар у Байтаді Біна Бхатта.

Нагадаємо, тим часом Шотландія першою у світі зробила безкоштовними прокладки і тампони для жінок.