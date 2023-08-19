Від орденів до монет. З України до Румунії намагалися вивезти ймовірні історичні цінності. ФОТО

На кордоні з Румунією двічі намагалися вивезти культурні цінності.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
У пункті пропуску "Порубне" спільна оглядова група митників та прикордонників виявила у 58-річного громадянина України з Чернівецької області колекцію цінностей.
Вона охоплює 16 орденів і медалей часів Другої світової війни. Чоловік намагався вивезти її на власному авто.
|Фото: ДПСУ
Також на пункті пропуску "Красноїльськ" прикордонники виявили 2 старовинні монети номіналом 1 долар США 1888 та 1923 року випуску.
Цінні речі перевозив 43-річний чоловік на автомобілі марки "Мерседес".
|Фото: ДПСУ
У обох випадках незадеклоровані предмети вилучили співробітники митниці. Тепер експертиза визначить історичну та культурну цінність виявлених речей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі.
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