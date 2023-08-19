"Викликає занепокоєння". У Британії помітили нововиявлений штам COVID-19

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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19 серпня 2023

У Лондоні вчені виявили новий варіант COVID. Він викликає занепокоєння через велику кількість мутацій.

Про це пише The Gurdian.

Варіант, виявлений за допомогою генетичного секвенування, назвали BA.2.86. Досі повідомляли лише про декілька таких випадків.

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Перший зареєстрували у Ізраїлі, а потім варіант виявили у США та Данії.  

Виявлення нового штаму підтвердили у Агентстві охорони здоров’я Великобританії (UKHSA). 

 Фото: lightsource/Depositphotos.com

"Нам відомо про один підтверджений випадок у Великобританії. Зараз UKHSA проводить детальну оцінку та надасть додаткову інформацію в належний час", – сказала доктор Міра Чанд, заступник директора UKHSA.

Проте опублікована оцінка ризику агентством вказує на те, що виявлений випадок не має історії подорожей, що свідчить про установлення міжнародної передачі та певний ступінь передачі всередині країни.

Також вчені кажуть, що подібність генетичних послідовностей у різниї країнах означає недавню появу та швидке зростання.

Та надалі важко оцінити тяжкість та ступінь імунного виходу ВА.2.86 з іншими варіантами. Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що наразі цей варіант перебуває під моніторингом. 

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Нововиявлений варіант має понад 30 мутацій. Професор Франсуа Баллу, директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, сказав, що це – найяскравіший штамо COVID, який світ бачив після появи Omicron.

"Найбільш правдоподібним сценарієм є те, що ця лінія отримала свої мутації під час тривалої інфекції в людини з ослабленим імунітетом більше року тому, а потім поширилася назад у суспільство", – додав він.

І з того часу ймовірно штам циркулює в регіонах світу з поганим наглядом за вірусами. Проте наскільки небезпечний новий варіант, стане зрозумілим найближчими тижнями.

Водночас дослідники вважають, що він не буде поводитись інакше за Омікрон, хоча і є ймовірність іншого сценарію.

Раніше ми писали про небезпеку від штаму коронавірусу Omicron XBB.1.5. 

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