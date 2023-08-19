"Фортеця Львів". Як російське ІпсО просувають у Tik-Tok та чим воно небезпечне

Tik-Tok – соціальна мережа, популярна серед підлітків та молоді. На цій платформі користувачі викладають короткі відеоролики на найрізноманітніші тематики.
Останніми тижнями помітно новий тренд. Соцмережу заполонили відео з хештегом Фортеця Львів, під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту "Антитіла" – "Фортеця Бахмут".
"У цих відео львів’ян насмішкувато звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають Українську державність", – пишуть у Центрі протидії дезінформації.
Водночас саме цю кампанію називають російською інформаційною психологічною операцією (ІпсО).
Які ж саме наративи вона просуває та що має на меті, розповідають у Центрі протидії інформації.
Наратив 1: Схід України, на відміну від заходу, страждає від війни більше
У таких відео Львову іронічно припусують більше руйнувань, ніж Маріуполю чи Бахмуту. Також порівнюють окуповану територію з неокупованою.
Через це у коментарях люди починають "мірятися стражданнями".
@letsgo0202 #львів #фортецяльвів #львівмістогерой #львівськийкотел #львов #крепостьльвов #фортецяльвов #львовгородгерой😭😭😭 #львовскийкотел ♬ Живи - YULIYA RÓZNEN
Наратив 2: Львів’яни намагаються нажитися на війні за допомогою оренди
Такі відео містять скріншоти із сайтів, де можна орендувати квартиру. Автори шукають високі ціни, щоб створити картинку завищених цін у Львові та в інших містах.
Водночас у цьому випадку забувають про історії волонтерських організацій, безкоштовних поселень. Таким чином спецслужби виманюють невдалі історії досвіду українців на ефірах російських телеканалів.
Також це використовують для переказів про озлобленість людей на Заході України про негативну реакцію на своїх же зі Сходу.
@lenin_oxyenen666 #фортецяльвів #09августа2023 #війнавукраїні #украина🇺🇦 #перемогазанами💙💛💪 #донбас #житлольвів ♬ Фортеця Львів - 🇦🇿
Наратив 3: Схід, Північ та Південь страждають від обстрілів, а Захід – ні
Саме те, що Захід не страждає – несправедливо. Це породжує ще один привід для маніпуляцій. Таким чином люди з прифронтових областей мають виміщувати злість на громадян з відносно безпечних регіонів.
Через кількість обстрілів ворог прагне посварити українців теж.
@__la__cringe_ #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #russiaisaterrosistate #russiaisoccupant #slavaukraine ♬ original sound - Spedupluvr
Раніше ми розповідали про те, чи є хороші росіяни та небезпеку "Дудя".
Читайте також: Міжнародна рада з питань пам’яток просуває російський наратив про заснування Одеси