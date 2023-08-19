"Фортеця Львів". Як російське ІпсО просувають у Tik-Tok та чим воно небезпечне

Tik-Tok – соціальна мережа, популярна серед підлітків та молоді. На цій платформі користувачі викладають короткі відеоролики на найрізноманітніші тематики.

Останніми тижнями помітно новий тренд. Соцмережу заполонили відео з хештегом Фортеця Львів, під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту "Антитіла" – "Фортеця Бахмут".

"У цих відео львів’ян насмішкувато звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають Українську державність", – пишуть у Центрі протидії дезінформації.

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Водночас саме цю кампанію називають російською інформаційною психологічною операцією (ІпсО).

Які ж саме наративи вона просуває та що має на меті, розповідають у Центрі протидії інформації.

Наратив 1: Схід України, на відміну від заходу, страждає від війни більше

У таких відео Львову іронічно припусують більше руйнувань, ніж Маріуполю чи Бахмуту. Також порівнюють окуповану територію з неокупованою.

Через це у коментарях люди починають "мірятися стражданнями".

Наратив 2: Львів’яни намагаються нажитися на війні за допомогою оренди

Такі відео містять скріншоти із сайтів, де можна орендувати квартиру. Автори шукають високі ціни, щоб створити картинку завищених цін у Львові та в інших містах.

Водночас у цьому випадку забувають про історії волонтерських організацій, безкоштовних поселень. Таким чином спецслужби виманюють невдалі історії досвіду українців на ефірах російських телеканалів.

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Також це використовують для переказів про озлобленість людей на Заході України про негативну реакцію на своїх же зі Сходу.

Наратив 3: Схід, Північ та Південь страждають від обстрілів, а Захід – ні

Саме те, що Захід не страждає – несправедливо. Це породжує ще один привід для маніпуляцій. Таким чином люди з прифронтових областей мають виміщувати злість на громадян з відносно безпечних регіонів.

Через кількість обстрілів ворог прагне посварити українців теж.

Раніше ми розповідали про те, чи є хороші росіяни та небезпеку "Дудя".