Супутники показали, скільки льоду розтануло у Гренландії за 2 місяці літа. ФОТО

Упродовж двох місяців літа на Гренландії панувала "надзвичайно тепла" погода, внаслідок чого розтануло до 50% снігового покриву на острові.
Процес танення льоду зафіксували супутники NASA, повідомляють в Space.com.
Супутник NASA Landsat 9 пролетів над Гренландією в середині червня, коли більша частина острова була вкрита снігом.
На зображенні, яке зробили 24 липня, тобто через шість тижнів опісля, видно, що снігова ковдра зменшилася приблизно на 50%.
|Знімок, зроблений в середині червня. Фото: NASA
У NASA зазначають, що цього літа Гренландія втрачає свій сніговий і льодовий покрив швидше, ніж у середньому.
|Знімок, зроблений 24 липня. Фото: NASA
Причиною цього є теплі південно-західні вітри та безхмарне небо.
Раніше ми повідомляли, що штучний інтелект підрахував, коли світ досягне порогу глобального потепління.
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