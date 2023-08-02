Окупанти планують перевиховати в ідеологічних таборах понад 10 тис. дітей з ТОТ Запоріжжя – Центр нацспротиву

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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2 серпня 2023

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни планують вивезти понад 10 тис. місцевих дітей на так званий "відпочинок".

Неповнолітніх відправляють у табори Дагестану, Чувашії, Краснодарського краю тощо, повідомляє Центр національного спротиву.

"Проєкт курує партія Володимира Путіна "Єдіная расія". В таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи", – зазначили в організації.

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Там також наголосили, що нерідко під час таких заходів, діти стають жертвами злочинів. Зокрема в дитячому таборі в Анапі, що в РФ, чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччини постраждали від дій педофіла.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми", – пишуть у Центрі національного спротиву.

Також додають, що до цієї програми залучена не лише верховна влада РФ чи колаборанти на місцях, а й педагоги, лікарі, артисти тощо.

Нагадаємо, російські, так звані "табори перевиховання" – це такі собі "табори русифікації, мілітаризації та індоктринації". 

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