Керування дронами та домедична допомога: оновлять програму предмета "Захист України"

В Україні можуть оновити програму практичної частини шкільного предмета "Захист України".

З вересня у навчальних закладах різних регіонів запустять пілотний проєкт оновленої дисципліни, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Програму предмета фіналізують завдяки відгукам учнів та вчителів, які долучаться до впровадження "Захисту України" в школах.

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"Щоб пілот проєкту відбувся успішно, МОН організує курс для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні і громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих", – зазначили у відомстві.

Зокрема тих спеціалістів, які мають досвід у кількох необхідних напрямках:

роботі із симуляторами FPV дронів;

топографії;

домедичній допомозі;

запобіганні травматизму.

У МОН наголосили, що ці навички необхідні у повсякденному житті.

"Уже найближчим часом робочі групи запрошених експертів почнуть працювати над пропозиціями з оновлення практичної складової дисципліни. Вони актуалізують програму та збільшать кількість практичних занять, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники і захисниці", – зазначили у відомстві.

У МОН додають, що практична складова дисципліни "Захист України" стосуватиметься вмінь, необхідних для життя в реаліях війни. Також може допомогти в походах, подорожах чи кризових ситуаціях. Наприклад, навички домедичної допомоги та орієнтування на місцевості.

Зокрема, знання з мінної безпеки допоможуть зберегти життя та здоров'я. Діти вмітимуть правильно поводитися у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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Такі навички, як керування безпілотником зможуть в майбутньому використовувати відеографи, геодезисти, археологи тощо.

"Оновлення дисципліни "Захист України", – довгоочікуваний та необхідний крок, адже освіта повинна відповідати умовам і викликам сьогодення", – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Він додає, що якісна домедична допомога, керування спортивними дронами, базова інженерія в межах STEM-освіти – це те, на що сьогодні є запит.

Нагадаємо, очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що в Україні розробляють проєкт стандартів, які передбачатимуть впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту.