Чи буде у школах статеве виховання? У МОН дали різні відповіді

Міністерство освіти і науки відповіло громадській організації "Політична дія жінок", чи буде в українських школах курс статевого виховання.

Однак міністр Оксен Лісовий та гендиректор Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олег Єресько надали різні відповіді.

Про це "УП. Життя" повідомила Ірина Тишко, яка була співавторкою петиції про статеве виховання, і надсилала відповідний запит до МОН.

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Міністр Оксен Лісовий сказав, що у МОН розробляють проєкт стандартів, які перебачають впровадження окремого курсу статевого виховання у шкільну освіту – тобто обов’язкова секс-освіта може бути.

"На сьогодні Міністерством освіти і науки розробляється проєкт державного стандарту для профільного рівня загальної середньої освіти.

В межах реалізації соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі державного стандарту передбачається впровадження окремого курсу статевого виховання, який враховуватиме досвід європейських країн із впровадження програм статевого виховання", – відповів Лісовий.

Фото: Shaiith79 /Depositphotos

Міністр додав, що зараз відбувається розробка "просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів" для дітей та молоді, батьків, вчителів та інших дорослих, що долучаються до статевого виховання.

Відповідь Оксена Лісового

Водночас у Директораті дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти відповіли, що статеве виховання уже є в програмі.

"В Україні статеве виховання є складником системи національного виховання дітей та молоді і здійснюється у закладах освіти відповідно до Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти та згідно з вимогами освітніх стандартів.

Зокрема, теми статевого виховання включені в зміст обов’язкових навчальних предметів "Я досліджую світ" (1-4 класи), "Основи здоров’я"/ "Здоров’я, безпека та добробут" (5-9 класи), "Біологія" (8-11 класи)", – відповів Олег Єресько.

Також учням пропонуються факультативні курси: "Я – моє здоров’я – моє життя", "Дорослішай на здоров’я", "Повага. Любов. Секс", "Захисти себе від ВІЛ"/"Школа проти СНІДу".

Уривок з відповіді гендиректора Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

Освітянин також згадав курс "Дорослішай на здоров’я" (спільний проєкт МОН і Фонду народонаселення ООН в Україні), програму "Повага. Любов. Секс", яка реалізується у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти Дніпропетровської області.

МОН схвалило для використання в освітньому процесі посібник для тренера "Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді", "Здоров’я молоді та його складові" – для проведення інтерактивних занять, "7 кроків назустріч" – для роботи з батьками з питань статевого виховання.

"На сьогодні є певний прогрес у розробці просвітницьких програм, курсів, інформаційних та методичних матеріалів як для дітей та молоді, так і для їх батьків, вчителів, інших дорослих, що долучаються до статевого виховання.

Форми та методи навчання стають більш інтерактивними, орієнтованими на потреби та інтереси цільових груп", – каже Єресько.

Гендиректор додав, що для реалізації програм статевого виховання потрібна підготовка педагогів, розроблення сучасних навчальних і методичних матеріалів, а також інформаційна підтримка на рівні громад, ЗМІ, суспільства.

Уривок з відповіді Олега Єреська

У "Політичній дії жінок" розкритикували відповіді посадовців.

"На думку керівника Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Олега Єресько, рішення шукати не потрібно…

Інформація про людину та взаємодію з іншими центрується навколо загальної будови тіла, гігієни, моральних норм тощо, тема статевого виховання і безпеки не прописана у програмі. Можливо, вчителі на власний розсуд можуть вносити ці аспекти в уроки? Але ж можуть і не вносити", – кажуть активістки.

Також у громадському альянсі зауважили, що підручник для предмету "Основи здоров’я", на який Єресько посилається у своїй відповіді, не містить необхідної інформації для учнів, натомість є дискримінаційним.

Водночас відповідь міністра освіти Оксена Лісового активістки вважають "більш обнадійливою".

"Це може стати першим кроком у бік вирішення проблеми і ми раді бачити політичну волю нового міністра. Однак, щоб вирішити проблему, потрібно спочатку її визнати", – додають в альянсі.

Нагадаємо, раніше ми розбиралися, якою може бути секс-освіта в школі і як адаптувати її до українських реалій.

Також освітній омбудсмен розповідав, яким, на його думку, має бути статеве виховання.