Що таке цивільний захист і де його навчитися

Цивільний захист – це навички, які варто освоїти цивільному населенню для власного захисту у надзвичайних ситуаціях. Під час війни особливо важливо знати порядок дій в екстремальних умовах, опанувати самооборону, домедичну допомогу та мінну безпеку.

"УП.Життя" розповідає, де і як можна здобути навички цивільного захисту.

Порядок дій в екстремальних умовах

За понад рік повномасштабної війни чимало українців вже обдумали для себе порядок дій в умовах будь-якої ситуації: як реагувати на обстріли, техногенні катастрофи, радіаційні аварії. Проте знання завжди потрібно оновлювати, навіть якщо думаєте, що уже до всього готові.

Чоловік одягає захисну маску/Depositphotos

Де навчитися:

Опанувати "порядок дій" можна самостійно. Варто проаналізувати ситуацію з укриттями навколо вашого дому, якщо ви не зробили цього досі. "Тривожну" валізу також варто тримати зібраною.

"УП.Життя" детально розповідали, що в неї варто покласти. Матеріал – за посиланням.

А за цим посиланням ви знайдете алгоритми дій у разі хімічної загрози, викиду аміаку чи вибухів від Київської міської державної адміністрації. За планом, такі документи мають бути затверджені у кожній військовій чи обласній адміністраціях. Варто з ними ознайомитися та проаналізувати, чи готові ви діяти, згідно з інструкцією, негайно у разі небезпеки.

Самооборона

Навички із самооборони потрібні як жінкам, так і чоловікам в усі часи, а особливо – під час війни. Небезпека може зустріти людину просто на вулиці.

Самооборона – це не завжди бійка. Людина може помітити, що їй щось або хтось загрожує та запобігти цьому. У разі нападу треба вміти вирватися з рук нападника та зрозуміти, що робити далі. Ці питання вирішують навички, якими володіє людина.

Як зупиняти удар/Depositphotos

Де навчитися:

"Українська жіноча варта" проводить базові тренінги із самооборони для дівчат, а також має курс із виживання в міських умовах.

Курс складається з теоретичної та практичної частини (власне самооборони). Протягом п’яти годин учасники занять прослухають базовий курс, необхідний для того, щоб вижити самому та убезпечити свою сім’ю у випадку воєнних дій, надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження.

Подібні заняття від "Української жіночої варти" проведуть в Києві, Вінниці, Харкові та інших містах. Записатися та слідкувати за анонсами можна за посиланням.

"Центр підготовки цивільної самооборони" періодично організовує курси з безпеки та цивільного захисту. Стежити за анонсами можна на Facebook-сторінці.

Домедична допомога

Це ті вміння, які має мати чи не кожна людина. Вчасно і правильно надана домедична допомога може зберегти або й врятувати життя. Під час повномасштабної війни ці знання стали вкрай потрібними. Здобувати їх ніколи не пізно, і також потрібно завжди оновлювати.

Вміст "тривожної" валізи/Depositphotos

Де навчитися:

У Києві тренінги з домедичної допомоги раз на місяць проводять на станціях метро.

Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори: це і первинна оцінка стану постраждалого, допомога при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках. Доєднатися можуть усі охочі, за анонсами можна стежити за цим посиланням.

Команда благодійного фонду "Соломʼянських котиків" регулярно проводить тренінги з домедичної допомоги для цивільних Stop The Bleed (у групах по 20 людей).

На тренінгах навчають зупиняти критичні кровотечі турнікетами та джгутами, тампонувати вузлові кровотечі, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, накладати пов’язки. Також пояснюють, що робити з опіками, пораненнями очей та обличчя. Тривалість тренінгу – 3–5 годин. Зареєструватися та вибрати зручну дату тренінгу можна за посиланням. А слідкувати за анонсами – на цій сторінці.

Якщо ви не маєте змоги відвідати тренінги або курси особисто, навчитися теорії домедичної допомоги можна і онлайн. Курс від Prometheus можна проходити дистанційно, а в кінці отримати сертифікат у разі успішного складання тесту. Записатися можна за посиланням.

Мінна безпека

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, станом на травень 2023 року близько 30% території України заміновано. Найчастіше міни трапляються на деокупованих територіях та біля водойм. Для того, аби не натрапити на вибухонебезпечні предмети, важливо розуміти базові правила мінної безпеки.

Попередження про заміновані території/Depositphotos

Де навчитися:

Благодійний фонд "Солом’янські котики" проводить також уроки з мінної безпеки.

Заняття проводять разом зі співробітниками ДСНС і Національної поліції. Розповідають про те, який вигляд мають міни, гранати й інші вибухонебезпечні предмети, що робити, коли бачиш подібний незнайомий предмет та де можуть розташовуватися міни та розтяжки. Записатися можна за посиланням.