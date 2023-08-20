У віці 12 років помер вірусний пес Чімс – зірка мемів

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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20 серпня 2023

Під час операції у свої 12 років помер мемний пес Чімс породи сіба-іну, який боровся з раком.

Про його смерть повідомила власниця у Instagram.  

"Він заснув у п’ятницю вранці під час останньої операції з торакоцентезу. Спочатку ми хотіли організувати хіміотерапію чи інше можливе лікування для нього після цієї операції, але зараз надто пізно", – написала вона.  

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Водночас вона закликала пам’ятати про радість, яку приніс у світ її пес. А також сподівається, що він і надалі приноситиме радість іншим людям онлайн. 

 Фото: Reddit

Світовим мемом Чімс став у 2019 році. Саме тоді користувач соціальної мережі Reddit опублікував комікс із ним. 

Він мав назву "Чімсбургер" (Cheemsburbger). А вже потім користувачі мережі інтернет почали створювати меми з його мордочкою. 

 Фото: Reddit

Раніше ми писали про добірку мемів про ЗСУ, Путіна та війну. 

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