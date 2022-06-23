Наступні – "ядерка" й армія США: меми українців про донати Притулі на Байрактари

Український телеведучий та засновник благодійного фонду Сергій Притула у свій день народження, 22 червня, відкрив збір коштів на три ударних безпілотники "Байрактар" для Збройних сил України.

Притула разом зі співорганізатором збору Ігорем Лаченковим сподівалися зібрати півмільярда гривень за тиждень, визнавши суму гігантською. Однак лише за добу українці задонатили аж 296 мільйонів гривень. Разом із коштами, виділеними фондом Притули, вийшло 366 мільйонів.

"Це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Байрактари!" – написав засновник фонду.

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Надихнувшись "народним збором" на "Байрактари", українці почали активно займатися народною творчістю у соцмережах. Зокрема, жартома запитують, коли Сергій Притула почне збір на "ядерку".

"Українська правда. Життя" зібрала добірку мемів у соцмережах.

Ілюстратор Олександр Грехов, уявивши, що Притула відкриє збір коштів на ядерну зброю, у звичному стилі зобразив чергу українців до обмінника валюти після такого оголошення.

Зображення: Олександр Грехов

Журналістка Наталія Бушковська також підготувала мем для (потенційно) нового збору.

Зображення: Наталія Бушковська

Сцену зі знаменитого серіалу "Друзі" часто використовують для створення нових мемів. Цього разу Джоуі – той самий українець, що не може не задонатити на ЗСУ.

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Зображення: Тетяна Гонченко

І ще один із "перлів" про збір на "ядерку".

Скриншот із Twitter Poll_in

Щасливе обличчя Сергія Притули, коли він "оголосив" збір на "ядерку" від Goni Memes:

Зображення: Goni Memes

Дехто з українців прогнозує, що наступний збір – на армію США.

Музикант і комік Іван Марунич закликає українців докинути на третій Байрактар. Наголошує, що кожна копійка – це великий внесок!

Ще кілька наочних прикладів того, як народний збір на "Байрактари" надихнув українців:

Зображення: Telegram-канал "Мемуарій воєнного часу" Читайте також: Наздоганяє російський корабель: українців розлютила заява Арестовича про активістів Зображення: Telegram-канал "Мемуарій воєнного часу" Зображення: Telegram-канал "Мемуарій воєнного часу"

Станом на вечір 23 червня "Благодійний фонд Сергія Притули" зібрав на "Байрактари" 90% необхідної суми, повідомив засновник фонду.