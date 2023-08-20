"Легше, бо від початку були разом". Історія трійнят з НГУ, які захищали Київщину

Богдан, Андрій і Роман – трійнята. Їм уже по 20 років і вони віддали службі у Нацгвардії вже 2,5 роки.

Про їх історію розповіли у Національній гвардії України.

Усі троє народилися на Буковині. Строкову службу проходили в складі бригади "Червона калина".

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У вирі подій опинилися ще від самого початку повномасштабного вторгнення. Усі троє були в складі мінометних розрахунків. Завдяки підготовці добре знали, як працювати з мінометом 120 калібру.

Фото: НГУ

"Для нас активні бойові дії почалися вже 26 лютого. Ішли бої за Васильків. Ворожа авіація, вибухи, адреналін. Але жодної паніки ми не відчували. Попередньо ми пройшли бойові навчання на двох полігонах, і розуміли, що якщо буде завдання, то зможемо його виконувати", – каже Андрій.

Також він додав, що у підрозділі додавали впевненості офіцери з бойовим досвідом.

Хлопці згадують період, коли вели бої за Мотижин і Житомирську трасу. Там окупантів витискали кілометр за кілометром.

"Коли вранці наш підрозділ ішов у наступ, ми як мінометники працювали по ворожих позиціях, а вже увечері заходили на них. Бачили там речі, покинуті окупантами, – одяг, сухпаї. А головне здобували трофеї. Часто це був боєкомплект, зокрема, постріли до РПГ", – згадує Роман.

Разом троє братів звільнили понад 20 населених пунктів Київської області. А потім допомагали облаштовувати позиції на випадок нового наступу ворога на столицю.

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"Звичайно, нам набагато легше в усіх ситуаціях, тому що від початку були втрьох. Ми разом пройшли бойові дії і раді, що продовжуємо службу разом", – каже Богдан.

Нагадаємо, раніше ми писали про нацгвардійця, який працював тілоохоронцем, а потім став професійним військовим.