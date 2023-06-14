"Цей позивний мене оберігає": історія нацгвардійця "Пастора"

У цивільному житті військовий Микола працював, зокрема, на заводі. Коли доєднався до війська, обрав собі позивний "Пастор".

Нині після служби він планує стати священником, аби бути ближчим до Бога, який "не раз його рятував", розповідають у Національній гвардії України.

На фронті чоловік перебуває майже рік. За цей час встиг набути звання старшини роти. Нині у підпорядкуванні має 7 сержантів.

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Про внутрішній стан військового говорить його щира й трохи втомлена усмішка на обличчі.

"Пастор". Фото: Нацгвардія України

Позивний "Пастор", ділиться чоловік, обрав передусім тому, що вірить у Бога. І додає, що з вибором не помилився.

"Коли брав позивний, я вірив, що буду допомагати своїм друзям, направляти їх трохи. У мене це виходить… Можливо, піду вчитися на священника. Бог не один раз мене рятував", – каже чоловік.

У коментарі "УП. Життя" військовий розповів, що до повномасштабного вторгнення він разом з родиною проживав на Харківщині.

Коли російські війська окупували селище, виїжджати стало небезпечно, тому 5 місяців вони жили в окупації.

"Ми жили там, куди російські війська зайшли у перші дні. Буквально через кілька днів був розстріляний автобус поблизу села Волохів Яр з людьми, які евакуювалися. Після того вже ніхто не намагався виїжджати", – каже Микола.

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В окупації, каже Микола, разом із сусідами робили все, щоб вижити. Фото: Нацгвардія України

У липні, коли ЗСУ деокупували регіон, чоловік вирушив до військкомату й добровольцем доєднався до армії.

У статусі військового спершу він обрав інший позивний, однак пізніше замислився й вирішив змінити його на "Пастор".

"Пастор – це лідер. Я його обирав як посланик Бога, аби допомагати, вести за собою", – мовить чоловік.

Микола пригадує одразу кілька історій, коли під час ворожого обстрілу залишався неушкодженим. Військовий певен, що цьому допомагають його молитви та позивний.

"Поруч падали міни, і я завжди молився… Був випадок, коли ми переміщувалися дуже швидко і прилетіла міна посеред групи. Були поранені і загиблі, а я залишився неушкодженим. Таких історій декілька.

Цей позивний мене оберігає. Враження, що хтось мене прикриває зверху", – ділиться чоловік.

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля його серця, одужав й повернувся на фронт.