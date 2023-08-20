У віллі біля Помпеї знайшли спальню, де могли жити раби. ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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20 серпня 2023

У римській віллі Чивіта Джуліана археологи знайшли невелику спальню, яку ймовірно використовували раби для проживання.

Про це повідомило Міністерство культури Італії, пише The Gurdian.

Знахідка проливає світло на побут рабів та їх життя. Кімнату знайшли за 600 м на північ від стін Помпеї, які стерло виверження вулкана Везувій майже 2 тисячі років тому.

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Всередині кімнати було 2 ліжка. На одному з них був матрац. Також інтер’єр оздоблювали 2 невеликі шафи та серія урн і керамічних контейнерів. У останніх знайшли останки двох мишей і щура. 

 Фото: Міністерство культури Італії

"Ці деталі ще раз підкреслюють умови нестабільності та поганої гігієни, в яких жили нижчі верстви суспільства в той час", – повідомили у Міністерства культури Італії.

Також не було слідів замків чи ланцюгів. Вчені припускають, що контроль здійснювався через внутрішню організацію рабства замість фізичного контакту.

Розкопки на віллі проводилися на початку ХХ ст. та знову з 2017 році – коли поліція зрозуміла, що місце грабують незаконні копачі.

Вчені кажуть, що частина одного з ліжок була зруйнована тунелем, який використовували саме грабіжники. 

Вулкан Везувій вибухнув у 79 р. н. е. Виверження покрило місто товстим шаром попелу, що зберегло останки багатьох жителів і будівель для досліджень археологів.

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Тепер тут ведуть активну археологічну діяльність. І вона дає результати. Зокрема у 2021 році вже вдалося знайти іншу кімнату рабів із предметами побуту.  

Нагадаємо, раніше на Львівщині археологи знайшли залишки культової споруди біля язичницького капища.  

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