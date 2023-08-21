Як дізнатися, чи має дитина щеплення від кору, якщо документи втрачені – пояснення від МОЗ

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21 серпня 2023

Часом батьки не знають, чи має дитина щеплення від кору. Іноді – мають сумніви. Після повномасштабного вторгення РФ в Україну чимало медичних документів було втрачено.

Але як перевірити, чи має ваша дитина щеплення від цієї хвороби?

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

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Перший крок – звернутися до сімейного лікаря чи педіатра

У лікаря чи педіатра потрібно перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Він може міститися у таких документах:

  •  "Історія розвитку дитини" (форма No 112/о);
  •  "Карта профілактичних щеплень" (форма No 063/о);
  •  "Карта імунізації" (форма No 063-1/о);
  •  "Медична карта амбулаторного хворого" (форма No 025/о).

Також це може бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка про проведені щеплення.

Вакцинація могла бути внесена в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Усе це перевірити може лікар. 

 Фото: Westend61/Gettyimages.com

Другий крок – зробити аналіз на наявність антитіл до кору

Цей крок потрібен, якщо ви не пам’ятаєте, чи робили вам або дитині щеплення, а записи в медичних документах відсутні.

Зробити перевірку дитині можна за допомогою аналізу на наявність антитіл до кору – імуноглобулін G до збудника.

Якщо антитіла є, значить дитина має захист від кору. Вакцинація не потрібна. Наявність антитіл може бути як в результаті вакцинації, так і внаслідок перенесеної хвороби.  

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Третій крок – почати вакцинацію спочатку

Якщо відсутні записи у документах чи в ЕСОЗ про щеплення, відсутні антитіла до кору, або неможливо провести аналіз для їх визначення — необхідно почати вакцинацію спочатку.  

Для цього зверніться до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Вводити додаткові дози вакцини – небезпечно для здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому не можна робити щеплення проти кору

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