Як дізнатися, чи має дитина щеплення від кору, якщо документи втрачені – пояснення від МОЗ

Часом батьки не знають, чи має дитина щеплення від кору. Іноді – мають сумніви. Після повномасштабного вторгення РФ в Україну чимало медичних документів було втрачено.
Але як перевірити, чи має ваша дитина щеплення від цієї хвороби?
Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Перший крок – звернутися до сімейного лікаря чи педіатра
У лікаря чи педіатра потрібно перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Він може міститися у таких документах:
- "Історія розвитку дитини" (форма No 112/о);
- "Карта профілактичних щеплень" (форма No 063/о);
- "Карта імунізації" (форма No 063-1/о);
- "Медична карта амбулаторного хворого" (форма No 025/о).
Також це може бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка про проведені щеплення.
Вакцинація могла бути внесена в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Усе це перевірити може лікар.
|Фото: Westend61/Gettyimages.com
Другий крок – зробити аналіз на наявність антитіл до кору
Цей крок потрібен, якщо ви не пам’ятаєте, чи робили вам або дитині щеплення, а записи в медичних документах відсутні.
Зробити перевірку дитині можна за допомогою аналізу на наявність антитіл до кору – імуноглобулін G до збудника.
Якщо антитіла є, значить дитина має захист від кору. Вакцинація не потрібна. Наявність антитіл може бути як в результаті вакцинації, так і внаслідок перенесеної хвороби.
Третій крок – почати вакцинацію спочатку
Якщо відсутні записи у документах чи в ЕСОЗ про щеплення, відсутні антитіла до кору, або неможливо провести аналіз для їх визначення — необхідно почати вакцинацію спочатку.
Для цього зверніться до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Вводити додаткові дози вакцини – небезпечно для здоров’я.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому не можна робити щеплення проти кору.
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